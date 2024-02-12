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УЕФА представил мяч для плей-офф и финального матча Лиги чемпионов - 2024

Лига Чемпионов

Мяч получил название adidas UCL Pro Ball London

УЕФА представил мяч для плей-офф и финального матча Лиги чемпионов - 2024

Getty Images / Global Images Ukraine

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УЕФА представил официальный мяч плей-офф и финала Лиги чемпионов УЕФА этого года. Мяч получил название adidas UCL Pro Ball London.

"Дизайн мяча прославляет город-хозяина яркой графикой, изображающей двух рычащих и сражающихся среди звезд львов. Хотя лев является символом богатой истории и культуры Англии и ее столицы, он также олицетворяет храбрость и силу игроков, а также величие самого желанного трофея европейского клубного футбола.

В дополнение к дизайну мяч оснащен целым рядом технологий, созданных для обеспечения высочайшей точности для игроков. Инновационная текстура поверхности Prisma обеспечит лучшим игрокам Европы еще большую точность владения мячом.

Внешнее текстурированное покрытие обеспечивает надежный захват и полный контроль, а термоскрепленная бесшовная конструкция гарантирует максимальную производительность", - говорится на сайте организации.

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 состоится 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

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Источник:
ChampionsLeague
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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