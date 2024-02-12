Копенгаген – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

На групповом этапе Лиги Чемпионов "Копенгаген" уже показал, что может противостоять грандам, в частности грандам из города Манчестер. Вот только тогда это был кризисный "Юнайтед", а теперь у них в соперниках "Сити", который уже очень давно не проигрывает и уверенно шагает к первому месту в турнирной таблице АПЛ.

Действующие Чемпионы Европы получили относительно простого соперника в 1/8 финала Лиги Чемпионов, вот только этот соперник умеет удивлять. Удивят ли "львы" на этот раз?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 13 февраля.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Копенгаген" — "Манчестер Сити" Смотреть трансляцию

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