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Копенгаген – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Стоит ли ожидать хоть какой-то интриги?

Копенгаген – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На групповом этапе Лиги Чемпионов "Копенгаген" уже показал, что может противостоять грандам, в частности грандам из города Манчестер. Вот только тогда это был кризисный "Юнайтед", а теперь у них в соперниках "Сити", который уже очень давно не проигрывает и уверенно шагает к первому месту в турнирной таблице АПЛ.

Действующие Чемпионы Европы получили относительно простого соперника в 1/8 финала Лиги Чемпионов, вот только этот соперник умеет удивлять. Удивят ли "львы" на этот раз?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 13 февраля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 2.

Трансляция матча
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Трансляция матча "Копенгаген" — "Манчестер Сити"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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