Сегодня возобновляется Лига чемпионов 2023/24

Сегодня, тринадцатого февраля, возобновляется Лига чемпионов 2023/24. Начинаются матчи плей-офф.

Первыми в борьбу на выбывание вступят "Лейпциг" с "Реалом" и "Копенгаген" с ПСЖ. Также два матча состоятся завтра, четырнадцатого февраля, и по два – в следующие вторник и среду. Позже – ответные матчи 1/8-й финала.

Закончится розыгрыш Лиги чемпионов 2023/24 финалом первого июня в Лондоне.

В текущей Лиге чемпионов остались представители Англии, Испании, Италии, Германии, Франции, Португалии, Дании и Нидерландов.