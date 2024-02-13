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Сегодня возобновляется Лига чемпионов 2023/24
Стартуют матчи плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, тринадцатого февраля, возобновляется Лига чемпионов 2023/24. Начинаются матчи плей-офф.
Первыми в борьбу на выбывание вступят "Лейпциг" с "Реалом" и "Копенгаген" с ПСЖ. Также два матча состоятся завтра, четырнадцатого февраля, и по два – в следующие вторник и среду. Позже – ответные матчи 1/8-й финала.
Закончится розыгрыш Лиги чемпионов 2023/24 финалом первого июня в Лондоне.
В текущей Лиге чемпионов остались представители Англии, Испании, Италии, Германии, Франции, Португалии, Дании и Нидерландов.
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