  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Сегодня возобновляется Лига чемпионов 2023/24
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сегодня возобновляется Лига чемпионов 2023/24

Лига Чемпионов

Стартуют матчи плей-офф

Сегодня возобновляется Лига чемпионов 2023/24

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, тринадцатого февраля, возобновляется Лига чемпионов 2023/24. Начинаются матчи плей-офф.

Читайте такжеКопенгаген – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Первыми в борьбу на выбывание вступят "Лейпциг" с "Реалом" и "Копенгаген" с ПСЖ. Также два матча состоятся завтра, четырнадцатого февраля, и по два – в следующие вторник и среду. Позже – ответные матчи 1/8-й финала.

Закончится розыгрыш Лиги чемпионов 2023/24 финалом первого июня в Лондоне.

В текущей Лиге чемпионов остались представители Англии, Испании, Италии, Германии, Франции, Португалии, Дании и Нидерландов.

По теме
yellow-arrow
РБ Лейпциг - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
yellow-arrow
Анчелотти: Лига чемпионов - самый важный турнир, потому что в нем мы достигли больше всего успеха
yellow-arrow
Лунин или Кепа выйдут в старте на Лейпциг? Анчелотти снова напустил тумана
Лига чемпионов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости