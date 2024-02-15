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Заслуженное признание. Лунин попал в команду недели в Лиге чемпионов

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WhoScored отметил игру украинца в еврокубковом матче

Заслуженное признание. Лунин попал в команду недели в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин попал в символическую команду недели в Лиге чемпионов по версии WhoScored.

Украинец вышел в старте в первом матче 1/8 финала ЛЧ против "РБ Лейпцига" (1:0). Андрей помог своей команде удержать победу, совершив 9 сейвов. WhoScored поставил нашему соотечественнику оценку 8.8.

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Команда недели в Лиге чемпионов по версии WhoScored: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид), Дани Карвахаль ("Реал" Мадрид), Орельен Чуамени ("Реал" Мадрид), Маркиньос ("ПСЖ"), Ферлан Менди ("Реал" Мадрид), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Браим Диас ("Реал" Мадрид), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Брадли Баркола ("ПСЖ"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Киллиан Мбаппе ("ПСЖ").

Ранее мы писали, что Лунин повторил рекордное достижение Тибо Куртуа.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
whoscored
Опубликовал: Алина Ерофеева
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