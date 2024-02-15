Надежда Рима и счастье Мадрида. Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов

Итак, европейский сезон возобновлен. Как обычно, делюсь с вами своими впечатлениями от увиденного в первых четырех поединках. Хозяева и гости в целом разошлись миром, аккуратно разделив поровну очки и голы. Но при этом, что любопытно, не было зафиксировано ни одной ничьей.

РБ Лейпциг – Реал Мадрид 0:1

Копенгаген – Манчестер Сити 1:3

Лацио – Бавария 1:0

ПСЖ – Реал Сан-Себастьян 2:0

Зрелищность. Уровень зрелища, достойный Лиги чемпионов, на мой взгляд, был продемонстрирован в трех матчах. За исключением римского, особенно уныло смотревшегося в последние полтайма – после судьбоносного гола Иммобиле.

Наиболее весело смотрелась игра в Копенгагене, где голевых моментов было раза в три больше, чем в Риме.

Интрига. В Копенгагене она приказала долго жить еще перед перерывом. Когда Силва голом «в раздевалку» во второй раз вывел вперед «Ман Сити». Ибо мяч хозяев поля, забитый до этого, стал единственным их шансом за весь поединок.

Дольше всего футбол интриговал нас в Лейпциге, где Лунин в последний раз спас «Реал» от ответного гола на 84-й минуте.

Логика. Абсолютно логичным, как по мне, не стал ни один счет недели. «Ман Сити» «наиграл» на все четыре «сухих» мяча, ПСЖ – в лучшем случае, на минимальную победу.

«Лацио» с «Баварией», по логике моментов, должны были закончить вообще без голов. Наиболее незакономерен исход игры в Лейпциге, где, исходя из этого критерия, немного ближе к победе были как раз хозяева поля.

Судейство. Пищу для разговоров дал именно поединок в Лейпциге.

Уже на 2-й минуте боснийский рефери Пельто не засчитал взятие ворот «Реала». Комментарий моего консультанта Юстаса: «Гол 50 на 50. Можно сказать, что игрок во «вне игры» влиял (подтолкнул) на вратаря. Но если бы засчитали, точно было бы тоже корректно». Вот такие химины куры. А в спорной ситуации, принято щадить сильных.

На 29-й минуте отделался легким испугом Карвахаль. Юстас: «Желтая была однозначно». Таким образом, на 66-й (при 0:1) он мог быть уже удален, получив второе предупреждение. И больше половины тайма Мадрид играл бы в меньшинстве. Есть повод говорить о благосклонности Фемиды к «Реалу».

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Везение. Самым фартовым назову ПСЖ: перед перерывом, при 0:0, его спасла лишь перекладина после удара Мерино.

Удар в стойку Винисиуса на 72-й минуте оставил кое-какие шансы «Лейпцигу» в ответной встрече. Остальное – несущественно.

Личности. Без малейших намеков на патриотизм, главной фигурой тура увидел Лунина. Там, на самом деле, и все десять сэйвов насчитал у него – чувак явно вытащил не блещущий «Реал». Это был лучший матч Андрея, из тех, что я наблюдал.

Буквально какой-то мизер уступил ему де Брюйне, с девятью участиями в ключевых моментах игры, включая все три гола «Ман Сити».

Здесь говорят именно об участии в ярчайших эпизодах, поэтому третьим будет его одноклубник Холанд, с шестью такими моментами.

Далее отметил бы Шешко из «Лейпцига». И лишь затем – более удачливых: Мбаппе (ПСЖ) и Силву («Ман Сити»). Еще можно Фодена – за эффективность: два эпизода – два мяча «горожан». Запомнился также кипер «Копенгагена» Грабара.

Симпатии. «Ман Сити» - вне конкуренции, пусть и с оглядкой на соперника. Вторым мне «зашел» «Лейпциг», третьим – ПСЖ.

«Копенгаген» смотрелся левым пассажиром в плей-офф. Очень разочаровала «Бавария». Да и от «Лацио» как-то не в восторге. Оба «Реала» - худо-бедно сойдет.

Не прогнозы. «Ман Сити» - в четвертьфинале. ПСЖ за его бортом оставит разве что чудо, пока не вижу достаточного потенциала у соперника.

Формально есть надежда у «Лейпцига», хоть верится с трудом. А вот ответка в Мюнхене таки-интригует. Исходя из того, что мы увидели в Риме. Еще бы футбола им побольше…

Комментаторы. Смотрел по «Мегого». Конечно, мы можем и хуже, но серость, ребята. Серость и тоска. Фактология с цифирью – наше все. Когда лучшего определяешь методом исключения лишь по степени бойкости речи, а худшего – по частоте употребления слов-паразитов – это грустно. А в остальном – инкубатор какой-то…

Теперь посмотрим, чем нас порадует команда Пушича…