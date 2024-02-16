Понадобился стульчик. Забавное ВИДЕО как журналистка брала интервью у Лунина

Журналистке TNT Sports и комментатору Rádio Marca Тати Мантовани понадобился стульчик, чтобы хорошо выглядеть в кадре рядом с высоким Андреем Луниным.

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Тати брала интервью у украинца после матча между "Реалом" и "РБ Лейпциг", "сливочные" выиграли 0:1, а Лунин стал одним из главных героев поединка.

Напомним, что за игру в ЛЧ украинец совершил 9 сейвов и перехватил 2 навеса.