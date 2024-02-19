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Трое игроков Интера не сыграют в матче ЛЧ против Атлетико Мадрид

Лига Чемпионов

Известны имена игроков, которые не сыграют в ЛЧ

Трое игроков Интера не сыграют в матче ЛЧ против Атлетико Мадрид

ANSA

Новина українською

Сегодня, 19 февраля, стали известны имена игроков "Интера", которые не сыграют в матче Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико".

Отсутствовать будет центральный защитник Франческо Ачерби из-за растяжения мышц. А также не сыграют в Лиге чемпионов Хуан Куадрадо и Стефано Сенси.

Напомним, что 20 февраля "Интер" сыграет против "Атлетико Мадрид". Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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