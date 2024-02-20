  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ПСВ - Боруссия (Дортмунд). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСВ - Боруссия (Дортмунд). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

ПСВ - Боруссия Дортмунд: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 20.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

ПСВ - Боруссия (Дортмунд). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christian Kaspar-Bartke

Новина українською

Не слишком статусный матч Лиги чемпионов, но очень непредсказуемый. Здесь будет борьба на три результата. За ходом таких противостояний всегда интересно наблюдать.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, двадцатого февраля, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.

Лига чемпионов

1/8 финала, первый матч

20 февраля, 22:00. "Стадион Филлипс" (Эйндговен)

ПСВ - "Боруссия" (Дортмунд)

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу ПСВ - Боруссія Дортмунд
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Интер - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Почти знамениты. Атлетико и Интеру, Диего Симеоне и Симоне Индзаги не хватает немногого
yellow-arrow
Симеоне: Лаутаро Мартинес мог выступать за Атлетико
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости