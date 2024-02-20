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ПСВ - Боруссия (Дортмунд). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
ПСВ - Боруссия Дортмунд: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 20.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christian Kaspar-Bartke
Не слишком статусный матч Лиги чемпионов, но очень непредсказуемый. Здесь будет борьба на три результата. За ходом таких противостояний всегда интересно наблюдать.
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Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, двадцатого февраля, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.
Лига чемпионов
1/8 финала, первый матч
20 февраля, 22:00. "Стадион Филлипс" (Эйндговен)
ПСВ - "Боруссия" (Дортмунд)
Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
Трансляція матчу ПСВ - Боруссія ДортмундСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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