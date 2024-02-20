ПСВ - Боруссия (Дортмунд). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Не слишком статусный матч Лиги чемпионов, но очень непредсказуемый. Здесь будет борьба на три результата. За ходом таких противостояний всегда интересно наблюдать.

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Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, двадцатого февраля, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.

Лига чемпионов

1/8 финала, первый матч

20 февраля, 22:00. "Стадион Филлипс" (Эйндговен)

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2