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Интер - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Интер - Атлетико: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 20.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
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Представители футбольного андеграунда. "Интер" и "Атлетико" – не фавориты Лиги чемпионов, но в то же время команды, которые могут обыграть любого. Их личное противостояние очень интригует.
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Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 20-го февраля, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
20 февраля. 22:00. Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Атлетико" Мадрид
Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)
Трансляція матчу Інтер - АтлетикоСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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