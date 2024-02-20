Интер - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Представители футбольного андеграунда. "Интер" и "Атлетико" – не фавориты Лиги чемпионов, но в то же время команды, которые могут обыграть любого. Их личное противостояние очень интригует.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 20-го февраля, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

20 февраля. 22:00. Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)