  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Интер - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Интер - Атлетико: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 20.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Интер - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Представители футбольного андеграунда. "Интер" и "Атлетико" – не фавориты Лиги чемпионов, но в то же время команды, которые могут обыграть любого. Их личное противостояние очень интригует.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 20-го февраля, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

20 февраля. 22:00. Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Атлетико" Мадрид

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Інтер - Атлетико
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Почти знамениты. Атлетико и Интеру, Диего Симеоне и Симоне Индзаги не хватает немногого
yellow-arrow
Симеоне: Лаутаро Мартинес мог выступать за Атлетико
yellow-arrow
ПСВ - Боруссия (Дортмунд). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости