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Кальцона - о матче ЛЧ: Барселона - это сильная команда, одна из лучших в Европе

Лига Чемпионов
Обновлено

Тренер Наполи рассказал о предстоящем матче ЛЧ

Кальцона - о матче ЛЧ: Барселона - это сильная команда, одна из лучших в Европе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новый главный тренер "Наполи" Франческо Кальцона высказался накануне поединка Лиги Чемпионов против "Барселоны".

"Я благодарен за эту возможность стать тренером "Наполи", спасибо игрокам Словакии, Федерации и болельщикам за уважение и понимание".

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"Очевидно, что "Барселона" - это сильная команда, одна из лучших в Европе, даже если они прошли через определенные трудности.

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Мы никого не боимся, но никто не может скрыть того, что у испанцев есть отличные игроки и топ-тренер", - добавил Франческо.

Напомним, что матч Лиги чемпионов "Наполи" - "Барселона" состоится 21 февраля. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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