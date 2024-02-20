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Кальцона - о матче ЛЧ: Барселона - это сильная команда, одна из лучших в Европе
Тренер Наполи рассказал о предстоящем матче ЛЧ
Getty Images / Global Images Ukraine
Новый главный тренер "Наполи" Франческо Кальцона высказался накануне поединка Лиги Чемпионов против "Барселоны".
"Я благодарен за эту возможность стать тренером "Наполи", спасибо игрокам Словакии, Федерации и болельщикам за уважение и понимание".
"Очевидно, что "Барселона" - это сильная команда, одна из лучших в Европе, даже если они прошли через определенные трудности.
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Мы никого не боимся, но никто не может скрыть того, что у испанцев есть отличные игроки и топ-тренер", - добавил Франческо.
Напомним, что матч Лиги чемпионов "Наполи" - "Барселона" состоится 21 февраля. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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