ЛЧ. ПСВ – Боруссия Д 1:1. Все решится в Дортмунде

Лига чемпионов

1/8 финала, первый матч

"Стадион Филлипс" (Эйндговен)

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Перед матчем "Боруссия" столкнулась с большой проблемой, ведь на разминке травмировался основной голкипер Грегор Кобель. В конце концов, в этом сезоне резервный вратарь Майер имел игровую практику в трех официальных поединках, два из которых были в феврале. Так что немец неплохо заменил швейцарца, записав в свой актив семь сейвов. И пропустил только с пенальти.

Стартовое давление ПСВ со временем к своим ногам перебрала "Боруссия". Дортмундцы даже забили с первого момента. Джан и Забитцер создали момент для Малена, пробившего из-под трех соперников в девятку. Великолепный гол нидерландца в ворота своей бывшей команды.

В целом Дониелл в этом году очень результативен: пять голов в шести матчах. До этого с начала сезона было шесть.

При счете 1:0 в свою пользу гости прижались к воротам. К концу тайма ПСВ реально угрожал владением Майера. Дважды шансы были у Сайбари: однажды он пробил рядом со штангой, еще в одном моменте выручил голкипер гостей.

Также и за счет желтых приходилось срывать атаки хозяев "шмелям". Основной центральный защитник Шлоттербек получил роковое предупреждение – теперь он пропустит ответный матч из-за дисквалификации.

Через 10 минут после старта второго тайма в своей штрафной сфолил Хуммельс. Не очень однозначный эпизод, хоть и арбитры после пересмотра VAR не изменили решения. 33-летний Люк де Йонг с точки пробил в цель – единственный раз, когда сегодня Майер не спас, хоть и был близок к сейву.

