ЛЧ. Интер - Атлетико 1:0. Тройное возвращение в прошлое

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Атлетико" Мадрид 1:0

Гол: Арнаутович 79

"Интер": Зоммер, Павар, Де Фрай, А. Бастони, Дармиан (Думфриз 69), Чалханоглу, Барелла, Мхитарян (Фраттези 73), Димарко (Аугусто 69), Тюрам (Арнаутович 46), Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес 89)

"Атлетико": Облак, Хименес (Савич 46), Витсель, Эрмосо (Мандава 68), Молина (Барриос 68), Коке, Сауль (Мората 54), Де Поль, Лино, Гризманн (Корреа 78), М. Льоренте

Предупреждения: Фраттези 87, Аугусто 90+3 - Эрмосо 53, Савич 82, Мората 84, Коке 90+1

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Диего Симеоне вернулся на "Меацца". Играть против клуба, в котором играл, который любит и обещает тренировать. Против своего друга Симоне Индзаги. Вернулся и футбол Чоло. Много говорят о переходе "Атлетико" на атаку, на яркую игру, но сегодня он играл как в прошлом - строго от обороны. А Марко Арнаутович во второй каденции в "Интере", через 14 лет после первой, отличился. Тройное возвращение в прошлое.

"Интер" считался фаворитом. По крайней мере, домашнего матча. К нему он подошел с восемью победами подряд во всех турнирах, с отличной игрой и большим преимуществом во главе Серии А. Со статусом финалиста Лиги Чемпионов. "Атлетико" же в предыдущем сезоне даже из группы не вышел, а в Примере сейчас четвертый с преимуществом лишь в два очка над пятым местом. Критика в адрес Симеоне слышна ясно.

Учитывая общее состояние мадридцев, их неуверенность, да и ДНК Симеоне, логично было предположить, что будут играть осторожно. А "Интер" и сам вперед сразу же обычно не несется. В групповом турнире не побеждал с разницей более одного мяча. В трех из пяти последних матчей во всех турнирах победил со счетом 1:0. Уже в четырех из шести. Так что вряд ли мы особо удивились течению событий.

В первые минут 35 обе команды играли уж слишком осторожно, не рисковали, не прессинговали высоко. Долго перепасовывались на своей половине поля. Наиболее интересным моментом был рикошет от Витселя в руку Молины в штрафной гостей. Арбитры промолчали, и этот спорный момент не завершился пенальти. А наиболее показательным моментом отрезка был удар центрального защитника Эрмосо слета почти в аут.

В концовке тайма началась совсем иная игра. С полным преимуществом "Интера". Он начал перехватывать мячи и убегать в свои фирменные контратаки. Также давил в позиционных. Лаутаро Мартинес бил слета немного неточно, головой прямо в Облака, ногой из штрафной плохо. Тюрам завершил "стенку" с Бареллой слишком по центру и получил травму. Его заменил Арнаутович.

В начале второго тайма замена была просто обязана забивать. В контратаке Димарко прострелил, и австриец слета в падении замкнул неточно. Головой в позиционной атаке немного не попал. А затем "стенка" с Лаутаро вывела его на вратаря, но Марко умудрился пробить выше.

Симеоне заменил полузащитника Сауля на форварда Морату, и его команда проснулась. Лино также сыграл в "стенку", выскочил на Зоммера слева, но не попал в ворота. Прорыв Льоренте к вратарю Де Фрай остановил лишь ценой въезжания в своего кипера. Но и "Интер" продолжал искать гол. Арнаутовича заблокировали, Лаутаро головой пробил в центр. И давление хозяев вновь вернулось.

В итоге они забили заслуженный гол. Вновь после перехвата. Два защитника гостей не поняли друг друга, Лаутаро промчал, пробил низом, Облак отбил, и Арнаутович с несколько острого угла сумел добить. Мяч залетел в ворота вместе с защитником. А далее "Интер" не пропустил с очень опасного удара Лино издали (неточно) и ошибки Зоммера, когда Мората потерял равновесие, блокировал другой удар Альваро.

"Атлетико" так и остался без ударов в створ ворот в матче.

"Интер" не громит в Лиге Чемпионов. Не громил и в предыдущем сезоне, когда выходил в финал. Зато после 1:0 дома над "Барселоной" в групповом турнире и "Порту" в 1/8 финала добывал в гостях нужные ничьи. С другой стороны, "Атлетико" дома гораздо сильнее, чем в гостях. Его результаты в последних 30-ти матчах на "Метрополитано" - 27 побед, две ничьи и одно поражение. Так что битва в Мадриде будет жаркой.