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Наполи - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Очередной важный матч для Хави – смотреть онлайн трансляцию матча

Наполи - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Franco Romano/NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион Италии против Чемпиона Испании. Такой матч должен бы быть центральным в 1/8 финала Лиги Чемпионов или, по крайней мере, вызывать очень высокий интерес. Вообще-то, он вызовет, но не по тем причинам. Обе команды уже чуть ли не забыли, что чемпионы - столько бурь и разочарований пережили в нынешнем сезоне. "Наполи" и вовсе позавчера сменил тренера.

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Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

21 февраля 2024. Неаполь, "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" 22:00 "Барселона"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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Телетрансляція матчу Наполі - Барселона
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Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит текстовую трансляцию игры Наполи – Барселона

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