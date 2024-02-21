Порту – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В среду сойдутся претендент на чемпионство Португалии "Порту" и претендент на чемпионство Англии "Арсенал". Собственно, даже этот один факт должен указать нам на то, что поединок будет интересным и бескомпромиссным.

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Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

21 февраля 2024. Порту, "Драган"

"Порту" 22:00 "Арсенал"

Трансляция – MEGOGO Футбол 2

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