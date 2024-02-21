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Порту – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Команда Зинченко возвращается в плей-офф ЛЧ – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine
В среду сойдутся претендент на чемпионство Португалии "Порту" и претендент на чемпионство Англии "Арсенал". Собственно, даже этот один факт должен указать нам на то, что поединок будет интересным и бескомпромиссным.
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Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
21 февраля 2024. Порту, "Драган"
"Порту" 22:00 "Арсенал"
Трансляция – MEGOGO Футбол 2
Телетрансляція матчу Порту - АрсеналСмотреть трансляцию
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