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"Что за шутка с пенальти снова?!" Хуммельс раскритиковал судейство матчей Боруссии в ЛЧ
Защитник дортмундской Боруссии раскритиковал судейство
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс раскритиковал судейство в матчах Лиги чемпионов из-за частых пенальти в ворота "шмелей".
"Что за шутка с пенальти против нас. Опять! Я не могу поверить, что с помощью VAR можно принимать такие решения, как сегодня [в матче с ПСВ], в матчах с "Челси" [в прошлом ЛЧ] и "ПСЖ" [на групповом этапе этой ЛЧ]", - приводит слова Хуммельса журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.
Напомним, накануне состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались нидерландский ПСВ и немецкая "Боруссия" Дортмунд. Команды играли на стадионе "Филипс" в Эйндховене (Нидерланды).
Главным арбитром встречи выступал Срджан Йованович (Сербия). Команды не выявили победителя - 1:1. Нидерландцы спаслись от поражения благодаря голу с пенальти. Ответный матч ПСВ и "Боруссии" состоится в среду, 13 марта. Начало игры - в 22:00.
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