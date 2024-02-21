"Что за шутка с пенальти снова?!" Хуммельс раскритиковал судейство матчей Боруссии в ЛЧ

Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс раскритиковал судейство в матчах Лиги чемпионов из-за частых пенальти в ворота "шмелей".

"Что за шутка с пенальти против нас. Опять! Я не могу поверить, что с помощью VAR можно принимать такие решения, как сегодня [в матче с ПСВ], в матчах с "Челси" [в прошлом ЛЧ] и "ПСЖ" [на групповом этапе этой ЛЧ]", - приводит слова Хуммельса журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.