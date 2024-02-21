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Хави: Мы не обвиняем СМИ в своих результатах, но чувствуем несправедливость

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Двойственный ответ наставника каталонцев

Хави: Мы не обвиняем СМИ в своих результатах, но чувствуем несправедливость

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес ответил на вопрос, считает ли он виновными в неудачных результатах команды средства массовой информации.

"Мы не виним СМИ в своих результатах. Это не наше оправдание. Но иногда мы чувствуем несправедливость, потому что произносятся вещи, которые не соответствуют действительности. Но это не оправдание. Мы должны играть лучше и быть более конкурентоспособными.

Я прекрасно понимаю то, что случилось с де Йонгом - со мной это происходило и когда я был футболистом, и когда я стал тренером. Мы не виним прессу за результаты, я никогда этого не говорил", - цитирует Хави Yardbarker.

Напомним, сегодня подопечные Эрнандеса сыграют первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Наполи" на "Диего Армандо Марадона". Начало - в 22:00 по Киеву.

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Источник:
Yardarker
Опубликовал: Александр Бураков
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