Хави: Мы не обвиняем СМИ в своих результатах, но чувствуем несправедливость

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес ответил на вопрос, считает ли он виновными в неудачных результатах команды средства массовой информации.
"Мы не виним СМИ в своих результатах. Это не наше оправдание. Но иногда мы чувствуем несправедливость, потому что произносятся вещи, которые не соответствуют действительности. Но это не оправдание. Мы должны играть лучше и быть более конкурентоспособными.
Я прекрасно понимаю то, что случилось с де Йонгом - со мной это происходило и когда я был футболистом, и когда я стал тренером. Мы не виним прессу за результаты, я никогда этого не говорил", - цитирует Хави Yardbarker.
Напомним, сегодня подопечные Эрнандеса сыграют первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Наполи" на "Диего Армандо Марадона". Начало - в 22:00 по Киеву.