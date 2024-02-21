Хави: Мы не обвиняем СМИ в своих результатах, но чувствуем несправедливость

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес ответил на вопрос, считает ли он виновными в неудачных результатах команды средства массовой информации.

"Мы не виним СМИ в своих результатах. Это не наше оправдание. Но иногда мы чувствуем несправедливость, потому что произносятся вещи, которые не соответствуют действительности. Но это не оправдание. Мы должны играть лучше и быть более конкурентоспособными.