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Арнаутович назвал гол в ворота Атлетико одним из важнейших в своей карьере
Нападающий Интера высказался о победном голе в матче
ANSA
Нападающий "Интера" Марко Арнаутович высказался о забитом победном голе в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" (1:0).
На 46-й минуте матча австриец заменил Маркуса Тюрама, который получил травму, а на 79-й минуте поразил сетку ворот соперника с передачи Лаутаро Мартинеса. По итогам матча Арнаутовича признали игроком встречи.
"Мне жаль Маркуса, это не очень приятно, когда партнер по команде выбывает из игры. Однако именно здесь я должен был выйти и внести свой вклад. Болельщики всегда были на моей стороне. И это был невероятный момент для меня, когда я забил гол, который считаю одним из самых важных в своей карьере. Здесь была вся моя семья, я очень рад.
У нас фантастическая и сильная команда, и каждый старается сделать все, что в его силах. Теперь необходимо еще одно большое выступление в Мадриде; мы поедем туда, чтобы победить", - приводит слова Арнаутовича официальный сайт "Интера".
В нынешнем сезоне 34-летний нападающий сыграл 25 матчей, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи. Ответный матч между командами состоится 13 марта.
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