Арнаутович назвал гол в ворота Атлетико одним из важнейших в своей карьере

Нападающий "Интера" Марко Арнаутович высказался о забитом победном голе в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" (1:0).

На 46-й минуте матча австриец заменил Маркуса Тюрама, который получил травму, а на 79-й минуте поразил сетку ворот соперника с передачи Лаутаро Мартинеса. По итогам матча Арнаутовича признали игроком встречи.

"Мне жаль Маркуса, это не очень приятно, когда партнер по команде выбывает из игры. Однако именно здесь я должен был выйти и внести свой вклад. Болельщики всегда были на моей стороне. И это был невероятный момент для меня, когда я забил гол, который считаю одним из самых важных в своей карьере. Здесь была вся моя семья, я очень рад.

У нас фантастическая и сильная команда, и каждый старается сделать все, что в его силах. Теперь необходимо еще одно большое выступление в Мадриде; мы поедем туда, чтобы победить", - приводит слова Арнаутовича официальный сайт "Интера".