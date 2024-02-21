Вингер Барселоны стал самым молодым игроком в плей-офф Лиги чемпионов

Правый вингер "Барселоны" Ламин Ямал вышел в стартовом составе команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи".

Игрок стал самым молодым игроком в истории плей-офф Лиги чемпионов. На момент начала матча испанцу исполнится 16 лет и 223 дня.

Ямал в текущем сезоне Ла Лиги сыграл 25 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 6 ассистов.