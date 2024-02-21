  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Вингер Барселоны стал самым молодым игроком в плей-офф Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вингер Барселоны стал самым молодым игроком в плей-офф Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Ламин Ямал - самый молодой игрок ЛЧ

Вингер Барселоны стал самым молодым игроком в плей-офф Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Правый вингер "Барселоны" Ламин Ямал вышел в стартовом составе команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи".

Игрок стал самым молодым игроком в истории плей-офф Лиги чемпионов. На момент начала матча испанцу исполнится 16 лет и 223 дня.

Ямал в текущем сезоне Ла Лиги сыграл 25 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 6 ассистов.

Читайте такжеНаполи - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 21.02.2024
По теме
yellow-arrow
Спортинг - Янг Бойз. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 22.02.2024
yellow-arrow
Порту - Арсенал. Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Чей кризис глубже? Наполи - Барселона. Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов
Барселона Ламин Ямал
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости