ЛЧ. Наполи - Барселона 1:1. А они обещали не играть на ничью

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Барселона" 1:1

Голы: Осимхен 75 - Левандовски 60

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливера, Ангисса, Лоботка, Каюст (Траоре 68), Политано (Распадори 76), Осимхен (Симеоне 76), Кварацхелия (Линдстрем 68)

"Барселона": Тер Штеген, Кунде, Араухо, И. Мартинес, Канселу, Кристенсен (Ромеу 86), Де Йонг, Гюндоган, Ямаль (Рафинья 80), Левандовски, Педри (Феликс 86)

Предупреждения: Де Йонг 16, И. Мартинес 75, Кристенсен 78

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Главные тренеры "Наполи" и "Барселоны" на предматчевых пресс-конференциях, можно сказать, распинались, обещая не играть на ничью, заявляя, что это не в их принципах, крича, что хотят доминировать. Что ж, "обiцянки - цяцянки". Мы увидели весьма осторожную игру в исполнении чемпионов Италии и Испании. Правда, уже забывших о своих титулах из-за бурного настоящего.

И такую игру можно было ожидать. Обе нервничают, обе не там в своих лигах и местных кубковых турнирах, где хотят быть. Хави уходит в конце сезона, а может даже быть уволен в случае вылета от "Наполи". Сам "Наполи" позавчера возглавил новый главный тренер Франческо Кальцона, третий в сезоне. И это его первый матч. На который смотрит с глубины девятого места в Серии А.

Этот матч можно было назвать дерби Диего Марадоны. Играли на стадионе его имени, играли две его первые команды в Европе. Но игра Марадону не напоминала совершенно ничем.

Вообще-то, "Барселоне" трудно предъявлять претензии. Она играла в гостях. Победила по ударам по воротам со счетом 12:6, в створ - 6:1. При этом не рисковала, замедляла темп, играла собранно и осмотрительно. Так и нужно играть в гостях в Лиге Чемпионов. А "Наполи"? Что можно ожидать от середняка Серии А в первом матче в карьере 55-летнего наставника как главного тренера?

Отличились в итоге главные центрфорварды. Роберт Левандовски забил девятый гол в 12-ти последних матчах во всех турнирах, пятый в четырех. Кто-то помнит, что в декабре его объявляли стариком и отправляли в Аравию? Виктор Осимхен в 2024-ом году за клуб еще не играл из-за травм и Кубка Африки. Сегодня дебютировал и забил свой первый гол за "Наполи" с 16-го декабря.

"Барса" начала мощным давлениeм, мячами в штрафную. Владением мячом, которое в первые 14 минут достигло 65-ти процентов. "Наполи" в панике отбивался от мячей в штрафную. Мерет отбил удар Ямаля, а также ногой - удар Левандовски после прострела Канселу. Отбил и удар Гюндогана издали.

Постепенно с середины тайма хозяева начали выравнивать игру. Просто гости решили откатиться назад. Все это превратило игру в совершенно скучную, сонную. До свистка на перерыв неаполитанцы так и не сумели нанести ни одного удара по воротам соперника. Правда, в последние минут 8-10 давили неплохо, забрасывали мячи в штрафную.

Второй тайм проходил в режиме интершума. Обе команды сохраняли баланс, играли на равных, но на самом деле ничего не создавали и не пытались играть на победу. Странно, что именно в такой игре обе забили.

Педри сегодня играл левого вингера из-за травм и осторожности Хави. Он сместился в центр, отдал между ногами Ррахмани в штрафную, там Левандовски принял и пробил низом. Ангисса отдал также по центру, Осимхен избавился от Иньиго Мартинеса и покатил низом. А далее Ангисса головой пробивал чуть неточно, чуть не попал Левандовски с 17-ти метров.

После объявления Хави об уходе "Барселона" как раз добавила. Десять очков в четырех турах лиги, эта уверенная ничья. Шесть из восьми побед в гостевых матчах во всех турнирах в основное время при двух ничьих. В том числе этой, которая близка к победе. А "Наполи" остается с тремя победами уже в 12-ти последних матчах во всех турнирах.

Что должно подбодрить неаполитанцев? В гостях в нынешнем сезоне они добывают лучшие результаты, чем дома. И у Кальцоны три недели на подготовку, на знакомство с командой. А барселонцы играют на "Монжуик", а не на "Камп Ноу". Кто знает?!