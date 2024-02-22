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Лунин попал в символическую сборную первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

SofaScore отметил вклад украинца в победу над "РБ Лейпцигом"

Лунин попал в символическую сборную первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Статистический портал SofaScore опубликовал свою версию символической сборной по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

В состав лучших попал и украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин. Мадридский клуб на выезде обыграл "РБ Лейпциг" (1:0), а украинец совершил 9 сейвов.

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Символическая команда

Андрей Лунин ("Реал Мадрид"), Ким Мин Джэ ("Бавария"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Орельен Чуамени ("Реал Мадрид"), Фабиан Руис ("ПСЖ"), Родри ("Манчестер Сити"), Дониелл Мален ("Боруссия" Д), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Усман Дембеле ("ПСЖ"), Роберт Левандовский ("Барселона").

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Лунин попал в символическую сборную первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов - изображение 1

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
SofaScore
Опубликовал: Алина Ерофеева
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