Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лунин попал в символическую сборную первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
SofaScore отметил вклад украинца в победу над "РБ Лейпцигом"
Getty Images / Global Images Ukraine
Статистический портал SofaScore опубликовал свою версию символической сборной по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
В состав лучших попал и украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин. Мадридский клуб на выезде обыграл "РБ Лейпциг" (1:0), а украинец совершил 9 сейвов.
Символическая команда
Андрей Лунин ("Реал Мадрид"), Ким Мин Джэ ("Бавария"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Орельен Чуамени ("Реал Мадрид"), Фабиан Руис ("ПСЖ"), Родри ("Манчестер Сити"), Дониелл Мален ("Боруссия" Д), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Усман Дембеле ("ПСЖ"), Роберт Левандовский ("Барселона").
Популярное сейчас
- Динамо дозаявило семерых футболистов на вторую часть сезона
- Отставка Тухеля, сенсация на Драгау, возвращение Куртуа. Главные новости за 21 февраля
- Леоненко: Когда Куман бил штрафные, у нас в стенку никто не хотел становиться - в больницу можно было попасть
- Наполи - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
- Знаменитая итальянская телеведущая восхитила фанатов роскошным образом на матче Милана и Наполи. ФОТО