Курочка по зернышку… Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов

Вторая неделя плей-офф показалась какой-то более тусклой, что ли. Поединки смотрелись довольно буднично. Полтора гола за матч, в среднем, красок тоже не добавили – ни одна из команд не забила больше одного мяча. Зато интриги – хоть отбавляй.

Интер – Атлетико 1:0

ПСВ – Боруссия 1:1

Наполи – Барселона 1:1

Порту – Арсенал 1:0

Зрелищность. Игра в Порту стала худшей из всех восьми поединков раунда: по-настоящему голевых моментов в ней было только два.

Остальные матчи, в принципе, норму смотрибельности выбрали, и все они были примерно одного уровня. Немного веселее других получилась игра в Милане. Но до Копенгагена и Лейпцига прошлой недели не дотянул никто.

Интрига. Живее всех живых.

Бенитес спас ПСВ от поражения после удара Вольфа на 72-й минуте.

Лино мог вырвать победу для "Атлетико" на 81-й, но в створ ворот не попал.

Галену принес успех "Порту" на 4-й компенсированной. А еще минутой позже промах Гюндогана не позволил выиграть в Неаполе "Барселоне".

Логика. Абсолютно закономерна ничья ПСВ с "Боруссией", и именно с этим счетом.

"Интер" должен был забивать "Атлетико" еще.

"Барселона" совершенно точно "наиграла" на победу над "Наполи", а "Порту" с "Арсеналом", по-хорошему, должны были уйти с поля без голов.

Судейство. В общем, говорить было бы не о чем. Но так как комментатор навязчиво мусолил на ровном месте тему "неоднозначности" пенальти в ворота "Боруссии", реализованного де Йонгом, включаем Юстаса.

"Пенальти без вопросов. Раньше было главным сыграть в мяч, потом ситуация поменялась. И здесь как раз такой момент. Выбив мяч, въехал в ноги". Пора бы уже это уяснить. И футболистам уровня Хуммельса, и комментаторам Лиги чемпионов.

Везение. Фортуна тоже практически отмолчалась в тряпочку. Можно, конечно, вспомнить удар Галену в штангу ворот "Арсенала" на 21-й минуте, но на результате он не сказался. К счастью для "Порту", тот же игрок успел забить перед финальным свистком.

Личности. Наиболее яркой запомнившейся фигурой стал Мартинес – участник пяти из шести голевых моментов "Интера", включая забитый мяч.

Следующим назову вратаря "Наполи" Мерета с пятью сэйвами, из которых наиболее ценны три в первом тайме. Примечательно, что и третьей личностью недели стал кипер – Облак из "Атлетико", немного ему уступивший.

Запомнился также Мален, создавший почти всю остроту в атаке "Боруссии". Лучшим из вышедших на замену смотрелся Арнаутович ("Интер").

Симпатии. На мой вкус, наиболее привлекательно на этой неделе выглядел "Интер". Вслед за ним назову "Барселону", а затем, пожалуй, ПСВ. Но, опять же, это не "Ман Сити", и даже не "Лейпциг" недельной давности.

А вот хуже, чем "Арсенал", зарекомендовал себя тогда разве что "Копенгаген". Очень слабо. Еще дико разочаровал "Наполи" - там кроме гола, по большому счету, и вспомнить нечего.

Не прогнозы. Ясно, что ничего не ясно. Повторюсь, с точки зрения интриги вторая половина раунда выгодно отличалась от первой. А мои предпочтения см. выше. Также надеюсь, что в Лондоне мы увидим совершенно другой "Арсенал".

Комментаторы. На сей раз, на "Мегого" можно было услышать представителей новой волны, а кое с кем и познакомиться впервые.

Что сказать? Молодежь отличалась в основном большей живостью и резвостью, местами – старательностью и стремлению к аккуратности. Увы, главный грех – "цифровизацию" футбола она впитала в себя, что называется, с молоком матери.

Самое печальное, что для большинства из вас это тоже в порядке вещей – когда футбол не красочно иллюстрируется, а словно бы сопровождается характеристиками технологического процесса. Оно и понятно, когда слушаешь такое буквально с детства. Но если у тебя есть с чем сравнивать, никогда с этим не смиришься.

Грустно, девицы…

А пока смотрим, удастся ли "Шахтеру" справиться с проблемным "Марселем", или для прохода нынешнего чемпиона Украины вполне хватит эффекта смены тренера.

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