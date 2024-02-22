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Ракицкий, Азаров, Степаненко, Эгиналду - в старте Шахтера на Марсель

Лига Чемпионов
Обновлено

Стартовые составы команд

Ракицкий, Азаров, Степаненко, Эгиналду - в старте Шахтера на Марсель

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 февраля, во Франции состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Марсель" примет "Шахтер". Первый поединок неделю назад завершился вничью 2:2.

Поединок начнется в 22:00, и уже известны стартовые составы команд.

"Марсель": Лопес, Мерлен, Жиго, Меите, Мбемба, Кондогбиа, Унаи, Клос, Арит, Мумбанья, Обамеянг

Запасные: Нгапандуанбю, Бланко, Согло, Энрике, Корреа, Сарр, Веретту, Ндиае

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"Шахтер": Ризнык, Азаров, Матвиенко, Ракицкий, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Эгиналдо, Зубков, Сикан

Запасные: Рудько, Педринью, Мироши, Гочелейшвили, Назарина, Крыськив, Швед, Невертон, Цуканов, Траоре, Келси, Кевин

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
22.02.2024 в 21:43
Судаков -Бондаренко зря --ставьте легионеров
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
22.02.2024 в 21:43
Судаков -Бондаренко зря --ставьте легионеров
Ответить
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