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Ракицкий, Азаров, Степаненко, Эгиналду - в старте Шахтера на Марсель
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня, 22 февраля, во Франции состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Марсель" примет "Шахтер". Первый поединок неделю назад завершился вничью 2:2.
Поединок начнется в 22:00, и уже известны стартовые составы команд.
"Марсель": Лопес, Мерлен, Жиго, Меите, Мбемба, Кондогбиа, Унаи, Клос, Арит, Мумбанья, Обамеянг
Запасные: Нгапандуанбю, Бланко, Согло, Энрике, Корреа, Сарр, Веретту, Ндиае
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"Шахтер": Ризнык, Азаров, Матвиенко, Ракицкий, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Эгиналдо, Зубков, Сикан
Запасные: Рудько, Педринью, Мироши, Гочелейшвили, Назарина, Крыськив, Швед, Невертон, Цуканов, Траоре, Келси, Кевин
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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