Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Если не осуществятся фантастические условия. Украина потеряет право заявлять две команды в ЛЧ впервые за 25 лет
Право заявляться на турнир будет иметь только чемпион
Олександр Приходько
Украина финишировала в Таблице коэффициентов 2023/24 на восемнадцатом месте. Это означает, что страна потеряет право заявлять две команды в Лигу чемпионов через квоту коэффициентов стран.
Право играть в Лиге чемпионов будет иметь только первая команда УПЛ (стартовать придется с квалификации). Украина будет иметь одну команду в Лиге чемпионов, начиная с сезона 2025/26.
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Последним сезоном, когда наша страна выставляла в самый престижный клубный турнир Европы только одну команду, был сезон 1999/00.
Заявить две (или даже больше) команды на Лигу чемпионов 2025/26 Украина сможет только в случае осуществления некоторых неочевидных условий:
- Лигу чемпионов или Лигу Европы 2024/25 должна выиграть украинская команда, которая не будет чемпионом УПЛ;
- Украина должна финишировать в топ-2 сезонного рейтинга коэффициентов.
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