Если не осуществятся фантастические условия. Украина потеряет право заявлять две команды в ЛЧ впервые за 25 лет

Украина финишировала в Таблице коэффициентов 2023/24 на восемнадцатом месте. Это означает, что страна потеряет право заявлять две команды в Лигу чемпионов через квоту коэффициентов стран.

Право играть в Лиге чемпионов будет иметь только первая команда УПЛ (стартовать придется с квалификации). Украина будет иметь одну команду в Лиге чемпионов, начиная с сезона 2025/26.

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Последним сезоном, когда наша страна выставляла в самый престижный клубный турнир Европы только одну команду, был сезон 1999/00.

Заявить две (или даже больше) команды на Лигу чемпионов 2025/26 Украина сможет только в случае осуществления некоторых неочевидных условий: