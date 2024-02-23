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Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

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Если не осуществятся фантастические условия. Украина потеряет право заявлять две команды в ЛЧ впервые за 25 лет

Лига Чемпионов
Обновлено

Право заявляться на турнир будет иметь только чемпион

Если не осуществятся фантастические условия. Украина потеряет право заявлять две команды в ЛЧ впервые за 25 лет

Олександр Приходько

Новина українською

Украина финишировала в Таблице коэффициентов 2023/24 на восемнадцатом месте. Это означает, что страна потеряет право заявлять две команды в Лигу чемпионов через квоту коэффициентов стран.

Право играть в Лиге чемпионов будет иметь только первая команда УПЛ (стартовать придется с квалификации). Украина будет иметь одну команду в Лиге чемпионов, начиная с сезона 2025/26.

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Последним сезоном, когда наша страна выставляла в самый престижный клубный турнир Европы только одну команду, был сезон 1999/00.

Заявить две (или даже больше) команды на Лигу чемпионов 2025/26 Украина сможет только в случае осуществления некоторых неочевидных условий:

  1. Лигу чемпионов или Лигу Европы 2024/25 должна выиграть украинская команда, которая не будет чемпионом УПЛ;
  2. Украина должна финишировать в топ-2 сезонного рейтинга коэффициентов.
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Лига чемпионов Таблица коэффициентов
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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aleks68
23.02.2024 в 12:57
назовите вторую команду в Украине способную пробиться в групповой раунд ЛЧ?
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Комментарии 2
aleks68
23.02.2024 в 12:57
назовите вторую команду в Украине способную пробиться в групповой раунд ЛЧ?
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scorpius (Ck)
23.02.2024 в 12:16
Всё равно кроме Шахтера в группу пробиться никому не по силам
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