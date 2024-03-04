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Тухель: Разговоры о титулах не приносят титулы. В матче с Лацио нам надо выжать из себя максимум

Лига Чемпионов

Наставник красной машины призывает сосредоточиться на работе

Тухель: Разговоры о титулах не приносят титулы. В матче с Лацио нам надо выжать из себя максимум

Фото: https://twitter.com/FCBayern

Новина українською

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель резко ответил на вопрос о том, сможет ли его команда выиграть титул в этом сезоне.

"Разговоры о титулах не принесут вам титулов. Нам нужно хорошо тренироваться сегодня и хорошо сыграть завтра. У нас достаточно вещей, которые мы можем улучшить. Нам определенно нужен стадион, полный эмоций. Мы должны передать эти эмоции на трибуны. Нам нужно выжать из себя максимум", - приводит слова специалиста Bayern & Germany.

Напомним, 5 марта "Бавария" проведёт ответный матч с "Лацио" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов на "Альянц Арене". Первая игра завершилась со счётом 1:0 в пользу римского клуба.

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Бавария (Мюнхен) Лацио (Рим) Томас Тухель
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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