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Энрике - о матче ЛЧ против Реал Сосьедад: У нас есть единая цель

Лига Чемпионов

Главный тренер ПСЖ настроен на победу команды

Энрике - о матче ЛЧ против Реал Сосьедад: У нас есть единая цель

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике поделился своими ожиданиями от матча Лиги чемпионов.

"Мы имеем единственную цель, которая заключается в том, чтобы попытаться выиграть игру. Мы очень хотим победить "Реал Сосьедад" на выезде, но это будет очень трудно".

Напомним, что 5 марта, "ПСЖ" сыграет против "Реал Сосьедад". Начало - в 22:00.

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Источник:
beinsports
Опубликовал: Екатерина Власова
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