Бавария - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Бавария" проиграла первый матч 0:1. У "Баварии" плохо идут дела в Бундеслиге. Поэтому сегодняшний матч для команды Тухеля – по принципу "пан или пропал"

Матч Лиги чемпионов состоится в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

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Лига Чемпионов. 1/8 финала, 2-й матч

5 марта. Мюнхен, Альянц Арена

Трансляция – Megogo (22:00)