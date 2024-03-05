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Бавария - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Бавария - Лацио: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.03.24 ⋊Лига чемпионов на UA-Футбол

Бавария - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sven Hoppe/picture alliance

Новина українською

"Бавария" проиграла первый матч 0:1. У "Баварии" плохо идут дела в Бундеслиге. Поэтому сегодняшний матч для команды Тухеля – по принципу "пан или пропал"

Матч Лиги чемпионов состоится в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Лига Чемпионов. 1/8 финала, 2-й матч

5 марта. Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Лацио (0:1)

Трансляция – Megogo (22:00)

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Трансляція матчу Баварія - Лаціо
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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