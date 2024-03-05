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Бавария - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Бавария - Лацио: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.03.24 ⋊Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sven Hoppe/picture alliance
"Бавария" проиграла первый матч 0:1. У "Баварии" плохо идут дела в Бундеслиге. Поэтому сегодняшний матч для команды Тухеля – по принципу "пан или пропал"
Матч Лиги чемпионов состоится в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Лига Чемпионов. 1/8 финала, 2-й матч
5 марта. Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Лацио (0:1)
Трансляция – Megogo (22:00)
Трансляція матчу Баварія - ЛаціоСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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