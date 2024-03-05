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Анчелотти - о матче ЛЧ: Мы должны быть на высоте от первой до последней минуты

Лига Чемпионов

Накануне поединка ЛЧ главный тренер Реала поделился своими эмоциями

Анчелотти - о матче ЛЧ: Мы должны быть на высоте от первой до последней минуты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о важности победы в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Это прекрасная возможность прогрессировать в соревновании, которое для нас очень особенное, но мы должны проявить себя как можно лучше".

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"Ничья не закончилась, даже если мы имеем небольшое преимущество. Мы должны быть на высоте от первой до последней минуты", - добавил Карло.

Напомним, что матч ЛЧ "Реал Мадрид" - "РБ Лейпциг" состоится завтра, 6 марта.

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Источник:
beinsports
Опубликовал: Екатерина Власова
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