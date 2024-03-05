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Анчелотти - о матче ЛЧ: Мы должны быть на высоте от первой до последней минуты
Накануне поединка ЛЧ главный тренер Реала поделился своими эмоциями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о важности победы в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Это прекрасная возможность прогрессировать в соревновании, которое для нас очень особенное, но мы должны проявить себя как можно лучше".
"Ничья не закончилась, даже если мы имеем небольшое преимущество. Мы должны быть на высоте от первой до последней минуты", - добавил Карло.
Напомним, что матч ЛЧ "Реал Мадрид" - "РБ Лейпциг" состоится завтра, 6 марта.
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Источник:beinsports
Опубликовал: Екатерина Власова
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