Анчелотти - о матче ЛЧ: Мы должны быть на высоте от первой до последней минуты

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о важности победы в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Это прекрасная возможность прогрессировать в соревновании, которое для нас очень особенное, но мы должны проявить себя как можно лучше".