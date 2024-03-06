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Кейн - после дубля в ворота Лацио: Хороший сезон для меня в плане голов, но Бавария может добиться большего

Лига Чемпионов

Харри надеется на улучшение не только своих показателей

Кейн - после дубля в ворота Лацио: Хороший сезон для меня в плане голов, но Бавария может добиться большего

Фото: bundesliga.com

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Нападающий "Баварии" Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над "Лацио" (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я доволен двумя голами сегодня. Нападающего оценивают по голам и передачам, особенно в больших матчах, на стадии плей-офф, как сегодня. Возможность помочь команде придает уверенности и мне, и команде.

Я просто буду продолжать делать то, что делаю. Пока что это хороший сезон для меня в плане результативности, но как команда мы знаем, что можем добиться большего", - приводит слова англичанина официальный сайт УЕФА.

Напомним, в игре с "Лацио" Кейн отметился дублём. Теперь на счету форварда 6 голов и 3 результативных передачи в 8 матчах за "Баварию" в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

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Источник:
uefa
Опубликовал: Александр Бураков
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