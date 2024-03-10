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Пойет: В Лиге чемпионов Манчестер Сити - снова фаворит

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Похвалил лидеров Сити

Пойет: В Лиге чемпионов Манчестер Сити - снова фаворит

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Греции Густаво Пойет рассказал о том, кто может выиграть Лигу чемпионов.

"В Лиге чемпионов "Сити" снова фаворит. Если все будет в порядке с де Брюйне и Холандом, без этих игроков "Манчестер Сити" немного пострадал. В мире мало таких бомбардиров, как Холанд, и распасовщиков, таких, как Де Брюйне, их присутствие в одной команде дает плюс. Дальше, как обычно: "Реал Мадрид" должен быть там рядом", – приводит слова Пойета AS.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" встретился с "Копенгагеном", тем временем как мадридский "Реал" играл против "РБ Лейпцинга".

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Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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