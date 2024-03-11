Барселона - Наполи. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Во вторник состоится ответный матч "Барселоны" и "Наполи". Как бы там ни было, это битва действующих чемпионов Испании и Италии!

Команды сейчас не в лучших формах, но последние матчи демонстрируют что не все так плохо. Кто-то из них точно сыграет в четвертьфинале Лиги Чемпионов - и это уже будет неплохо для обоих.

Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне во вторник, 12-го марта. Начало в 22:00. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Барселона - Наполі Смотреть трансляцию

Если вы не имеете возможности смотреть игру онлайн, следите за ходом событий в матче с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.