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Капелло: Защита - слабое место Барселоны. Хвича станет для них главной угрозой

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Мнение экс-тренера

Капелло: Защита - слабое место Барселоны. Хвича станет для них главной угрозой

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Бывший главный тренер сборной Англии и мадридского "Реала" Фабио Капелло высказался о предстоящем матче между каталонской "Барселоной" и "Наполи" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

"Слабым местом "Барселоны" является их защита. Они создают много моментов, но также оставляют бреши, которыми "Наполи" должен воспользоваться.

"Я вижу, что Кварацхелия вновь пребывает в своей лучшей форме, и он может стать главной угрозой для "Барселоны". С его скоростью и интенсивностью он может принести сопернику большие неприятности", - цитирует итальянца Mundo Deportivo.

Напомним, ответная встреча между командами состоится сегодня, в 22:00 по Киеву. Первый поединок в Неаполе завершился вничью - 1:1.

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Фабио Капелло Барселона Наполи Хвича Кварацхелия
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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