Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капелло: Защита - слабое место Барселоны. Хвича станет для них главной угрозой
Мнение экс-тренера
Бывший главный тренер сборной Англии и мадридского "Реала" Фабио Капелло высказался о предстоящем матче между каталонской "Барселоной" и "Наполи" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
"Слабым местом "Барселоны" является их защита. Они создают много моментов, но также оставляют бреши, которыми "Наполи" должен воспользоваться.
"Я вижу, что Кварацхелия вновь пребывает в своей лучшей форме, и он может стать главной угрозой для "Барселоны". С его скоростью и интенсивностью он может принести сопернику большие неприятности", - цитирует итальянца Mundo Deportivo.
Напомним, ответная встреча между командами состоится сегодня, в 22:00 по Киеву. Первый поединок в Неаполе завершился вничью - 1:1.
Популярное сейчас
- Мастерский мяч Мудрика. Челси - Ньюкасл 3:2. Обзор матча и видео голов
- "Никто не ожидал от него такого фантастического гола". В Англии оценили игру Мудрика против Ньюкасла
- Источник: Новое руководство Металлиста 1925 принципиально отказалось "работать" с судьями
- Канселу назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов
- "Гольф – это моя любовь, симпатия, восхищение". Как Андрей Шевченко покорял новый спортивный мир
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО