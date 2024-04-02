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Энрике: В отличие от ПСЖ, у Барселоны будет 10 дней отдыха перед матчем ЛЧ
Коуч "ПСЖ" спокойно принимает сложившуюся ситуацию
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике сравнил разницу в графиках между своей командой и будущим соперником парижан в Лиге чемпионов - "Барселоной".
"У "Барсы" будет десять дней отдыха, в то время как у нас - соревновательные матчи. В моей ситуации я говорю, что лучше всего сыграть эти три матча. Если бы у меня было десять дней отдыха - мне бы тоже пришлось адаптироваться к подобным обстоятельствам", - приводит слова испанца RMC Sport.
Первый матч между "ПСЖ" и "Барселоной" в 1/4 финала ЛЧ состоится 10 апреля.
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