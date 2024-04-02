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Энрике: В отличие от ПСЖ, у Барселоны будет 10 дней отдыха перед матчем ЛЧ

Лига Чемпионов

Коуч "ПСЖ" спокойно принимает сложившуюся ситуацию

Энрике: В отличие от ПСЖ, у Барселоны будет 10 дней отдыха перед матчем ЛЧ

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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике сравнил разницу в графиках между своей командой и будущим соперником парижан в Лиге чемпионов - "Барселоной".

"У "Барсы" будет десять дней отдыха, в то время как у нас - соревновательные матчи. В моей ситуации я говорю, что лучше всего сыграть эти три матча. Если бы у меня было десять дней отдыха - мне бы тоже пришлось адаптироваться к подобным обстоятельствам", - приводит слова испанца RMC Sport.

Первый матч между "ПСЖ" и "Барселоной" в 1/4 финала ЛЧ состоится 10 апреля.

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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Александр Бураков
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