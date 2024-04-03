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С 1992 года Реал вылетал в 1/4 ЛЧ только от Динамо и еще двух клубов

Лига Чемпионов
Обновлено

Команды Валерия Лобановского уже давно нет, но она все еще напоминает о себе

С 1992 года Реал вылетал в 1/4 ЛЧ только от Динамо и еще двух клубов

Фото - Getty Images

Новина українською

С каждым днем футбольное сообщество все ближе ко 2-му раунду плей-офф Лиги чемпионов. Начиная с сезона 2010/11, "Реал" не пробивался в ближайший этап только в розыгрышах 2018/19 и 2019/20. Как правило, "сливочные" в большинстве случаев удачно выступали в четвертьфиналах. Но всегда бывают исключения.

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За последние 32 года королевский клуб только трижды не мог одолеть эту стадию. В соревновании 1998/99 киевское "Динамо" остановило испанский гранд. В Мадриде судья зафиксировал ничью 1:1, а дома украинцы выиграли 2:0. Все голы забил Андрей Шевченко. Также "Реал" вылетел в ¼ сезонов 1995/96 ("Ювентус") и 2003/04 ("Монако").

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Андрей Шевченко Динамо (Киев) Реал (Мадрид)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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KondratCheUa (Чернигов)
03.04.2024 в 23:23
Я верю что Реал пройдёт МанСити! У нас очень сильная команда с великолепным подбором исполнителей, одним из лучших тренеров во всём мире и характером которому позавидовал бы любейший клуб мира! Хала Мадрид, вамос Реал!
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Комментарии 2
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KondratCheUa (Чернигов)
03.04.2024 в 23:23
Я верю что Реал пройдёт МанСити! У нас очень сильная команда с великолепным подбором исполнителей, одним из лучших тренеров во всём мире и характером которому позавидовал бы любейший клуб мира! Хала Мадрид, вамос Реал!
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KondratCheUa (Чернигов)
03.04.2024 в 23:17
А, ну тогда Сити пусть и на поле не выходит!!
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