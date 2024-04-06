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25 лет назад Динамо сыграло в полуфинале ЛЧ. Хорошо помните выступление киевлян в ЛЧ 1998/99? Квиз от UA-Футбол

Лига Чемпионов

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25 лет назад Динамо сыграло в полуфинале ЛЧ. Хорошо помните выступление киевлян в ЛЧ 1998/99? Квиз от UA-Футбол

Фото - Getty Images

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

7 апреля исполняется 25 лет как киевское "Динамо" сыграло в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда киевляне за выход в финал боролись против мюнхенской "Баварии", которой, к сожалению, минимально уступили по сумме двух матчей. Напомним, первый матч в Киеве завершился результативной ничьей 3:3, а в Мюнхене немцы одержали победу 1:0.

Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните выступление "Динамо" в том розыгрыше ЛЧ сезона 1998/99 годов, пройдя наш квиз.

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