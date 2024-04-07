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Реал Мадрид – Манчестер Сити. АУДИО онлайн трансляция первого матча ¼ финала Лиги чемпионов
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий первого поединка в четвертьфинальной дуэли главного клубного европейского турнира между мадридским "Реалом и "Манчестер Сити".
Встречались команды в прошлом году, и в позапрошлом, и в ковидном 2020-м. То фортуна улыбалась мадридцам, то представителям Манчестера. В 2024-м украинские болельщики абсолютно точно подтапливают за перформансы Андрея Лунина в воротах "Реала". Отыграет ли на ноль вратарь "сливочных"? Хватит ли у "Сити" ресурсов на несколько турниров в столь важный отрезок кампании? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 9 апреля – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Роман Синчук
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