Мартин Эдегор накануне игры с Баварией в ЛЧ: это будет тяжелая битва

9 апреля на "Эмирейтс" состоится встреча между "Арсеналом" и "Баварией" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Капитан канониров Мартин Эдегор поделился мыслями относительно главного голлеадора мюнхенцев Гарри Кейна.

"Я считаю, что мы должны уважать его, но я не думаю, что мы должны кого-то бояться, и мы должны сосредоточиться на себе и на качествах, которые мы имеем в нашей команде. Вот и все. Он, конечно, хороший игрок и я играл против него несколько раз. Мы знаем какие качества он имеет во время борьбы, и он также хорошо играет в пас", - цитирует норвежца Mirror.

Несмотря на неудовлетворительные результаты "Баварии" в Бундеслиги, Эдегор говорит, что им будет противостоять хорошая команда.

"У них были странные результаты в чемпионате, но если вы посмотрите на команду, то увидите, какое качество она имеет. Мы знаем это, мы знаем, что они действительно сильная команда. Они также имеют очень хороших индивидуальных игроков. Это будет тяжелая битва. Но мы готовы к этому", - заявил Мартин Эдегор.