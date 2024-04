Так играл Гвардиола: бегал как бабушка, попался на допинге, ездил в Мексику во время войны с наркокартелями

Гвардиола, которому было всего 17, заволновался и едва доиграл первый тайм, а на второй его уже не выпустили. Это был май 1989-го, и "Барса" проводила спарринг.

Когда спустя 30 лет Пепа спросили, действительно ли все было так плохо, он рассмеялся и признал, что на самом деле даже хуже.

Его дебют за основу "Барсы" состоялся лишь через 18 месяцев, и для этого Кройфу пришлось поменять Гвардиоле позицию. Тренер дубля Карлес Решак ставил Пепа на фланг полузащиты, но голландскому маэстро хватило тайма, чтобы дать рекомендацию:

Ну, а уже в 91-м Пеп легко, словно это тренировка, занял место опорного в первой команде "Барсы", уже в 20 лет дирижируя игрой звездных Кумана, Салинаса, Стоичкова, Амора.

И он начал его учить – не только футболу, они много говорили о жизни. Пеп был взрослее, чем выдавал паспорт.

По большому счету, играл он тоже, как ветеран — владел обеими ногами, всеми типами пасов; руководил прессингом, где роль загонщиков отводилась более быстрым Бакеро и Амору; если не успевал – фолил. Он был словно бета-версией Серхио Бускетса, которого сам изобретет для "Барселоны" в следующую эпоху.

Ну, а тогда, в 90-ые, Гвардиола был краеугольным камнем команды, сначала выстрадавшей КЕЧ-92, а впоследствии провалившейся в финале ЛЧ-94.

Само собой, Пеп все запомнил и впоследствии использовал. А еще он никогда не забыл Кройфа, их беседы, уроки. Например, об искусстве защиты – Йохан настаивал не на атлетизме, а на правильном расположении:

Пеп понял концепцию лучше всех учеников Кройфа, и когда в 2009-м его "Барса" выиграла все, то регулярно звонил учителю, "чтобы он чувствовал его благодарность".

И даже сейчас Гвардиола видит себя не пионером, а преемником, продолжающим дело мастера.

Когда Кройф ушел в 1996-м, Пеп был в расцвете сил.

Новый тренер Бобби Робсон не посягал на его позиции, но также был старомоден и мало думал о тактике. К счастью, с ним на "Камп Ноу" прибыл очень интересный переводчик.

Жозе Моуриньо — конечно, это был он — быстро убрали из пресс-конференций за привычку добавлять в сказанное отсебятину, но он нашел себя на тренировках, стал ассистентом и товарищем для игроков — в том числе и для Пепа.

А что Моуриньо? В автобиографии он вспоминал, что когда получил предложение от Робсона уехать ассистентом в "Ньюкасл", Пеп его отговорил.

Им не нужна была лицензия, чтобы тренировать. Как-то в четвертьфинале Кубка короля-1997 "Барса" горела "Атлетико" 0:3, и в перерыве Робсон самоустранился, после чего Пеп и Жозе собрали команду и разработали план на второй тайм, завершившийся героическими 5:4.

Знаменитое фото, где они сидят вдвоем и что-то обсуждают, было сделано 16 апреля 2000 года. Моуриньо было 37, и уже через полгода он получил пост в "Бенфике". Тем временем Пеп приближался к своему финалу на "Камп Ноу". Увы и ах, его съели травмы. Икры, голень, лодыжка — он пропустил оба матча с "Динамо" в 1997-м, а дальше и ЧМ-98.

Конечно, карьера Гвардиолы-хавбека в "Барсе" в целом была прекрасной — 384 матча, 12 голов, 53 ассиста, 15 трофеев, 6 титулов чемпиона Испании.

Вместе с тем он уходил, потому что уже не тянул; даже усомнился в своем стиле и сказал, типа, наступает время силовых хавбеков — хотя подсидел Пепа не гренадер, а Хави.

Что касается Моуриньо, то с ним Гвардиола в следующий раз встретился уже в ЛЧ-2009/10 и завершилось все ничьей 0:0.

Постарев, Пеп захотел поездить по миру.

Он уже не интересовал грандов, а вот "Брешия" пригласила ветерана, чтобы тот заменил Андреа Пирло. Ко всему, рядом играл Роберто Баджо — будь они помладше, это была бы полузащита мечты.

Вы же знаете, что было дальше? В ноябре 2001-го Гвардиола сдал два подряд положительных теста на нандролон.

Никто в Италии не поверил, когда Пеп все отрицал - только президент "Брешии" Луиджи Кориони вовсю защищался, ведь это его карту били на глазах.

Но что такое вера? Когда прокурор Джакомо Айело попросил для Пепа год дисквалификации, защита хавбека все спихнула на пищевые добавки, которые высылали из "Барселоны" - мол, это в них был нандролон, а игрок не знал. Препараты даже отправили на экспертизу в антидопинговый центр МОК, но ничего не обнаружили — и это уже был прямой путь к бану; правда, его скостили до 4 месяцев.

Более того, в 2005-м Гвардиолу еще и приговорили к 7 месяцам условно — и это было жестче, чем у Давидса, Перуцци, Стама за аналогичные нарушения.

Пришлось Пепу платить дорогим адвокатам — и те затягивали суды вплоть до 2009-го, когда вышли сроки давности и судимость сняли из-за какой-то процессуальной мелочи.

А что там было на самом деле? Ну, писали, что "Барселону" в те годы консультировал известный допингист из велоспорта Эуфемиано Фуэнтес. Он даже сам это подтверждал, пока не получил несколько писем с угрозами, после чего резко затих.

Впоследствии, когда Пеп стал тренером, его тоже обвиняли в сотрудничестве с Луисом Гарсией дель Моралем — автором системы, помогавшей побеждать Лэнсу Армстронгу.

Правда ли это? Ясно только, что в Серии А у Гвардиолы проявить себя уже не удалось.

Чтобы не подставляться снова, Пеп поехал в Катар, где платили хорошие деньги только за имя.

Типичное завершение звездной карьеры, да, но в какой-то момент авантюрист в Гвардиоле победил и он принял приглашение старого знакомого Хуанмы Лильо, получившего назначение в мексиканском "Дорадос де Синалоа".

Для контекста это очень небольшой захолустный клуб. Свой единственный трофей - Кубок Мексики - "Дорадос" выиграли в 2012 году.

Тем не менее, Гвардиола поехал, и Лильо его за это очень уважал:

На улице был 2005-й, и травмы Пепа никуда не делись. В Мексике он сыграл всего 10 матчей, забил 1 гол. Впрочем, кажется, он не за цифрами приехал, а за ощущениями. Когда команда не получала зарплату, он из солидарности бастовал вместе с партнерами. Когда персонал начал увольняться, Гвардиола доплачивал работягам из собственного кармана.

Также Пеп взял за привычку водить всю команду на обеды в кафе, где платил за всех, а свободное время проводил в книжном магазине, где общался с владельцем за бокалом вина. В заведении до сих пор висит его фото.

Трудно поверить, что в это время на улицах были стрельба и хаос, но это чистая правда. Местный наркокартель Синалоа подмял под себя весь штат, и в какой-то момент на него бросили армию.

Более того, жена и дети Гвардиолы приехали к нему посреди сезона и уехали только когда "Дорадос" вылетели из элиты.

Тем временем война с бандитами в Мексике продолжалась еще 5 лет и унесла 47,000 жизней. Что же касается лидера картеля Хоакина Гусмана, то свое пожизненное заключение Эль Чапо получил только в 2019 году.

После Мексики Гвардиола уже был готов.

Кем он был? Выдающийся хавбек минувшей эпохи и ко всему с подмоченной репутацией.

Муж богатой каталонки, чья семья держала бутик в центре города еще со времен Республики. Это Кристина Серра одевала Пепа так, что тот даже попал в топ-10 самых стильных мужчин мира от The Telegraph вместе со звездами Голливуда.

Упорный сепаратист, чье интервью в 2005 году способствовало разрыву отношений с большинством партнеров по сборной Испании:

Куда еще он мог поехать, если не в Барселону? Жоан Лапорта сначала предлагал место руководителя академии, но Пеп отказался, чтобы возглавить "Барсу-Б" в 4-м дивизионе.

Сложная задача; только двое из этой команды впоследствии стали звездами — Серхио Бускетс и Педро Родригес.

Остальные были лишь посредственностями, но на дебютный матч Пепа-тренера против “Премии” вместо привычных 400-500 зрителей все равно собрались более 2,000, и среди них его отец Баланти, жена Кристина с двумя детьми Мариусом и Марией; отец Серхи Бускетса Карлес; Чики Бегиристайн и даже Лапорта. Все пришли, чтобы увидеть ничью 0:0.

Конечно, это был не приговор – только начало. Пеп учился на ходу, часто говорил с Кройфом, просил совета. Уже в следующих 10 матчах его “Барса” одержала 7 побед и забила 21 гол.

Гвардиола тем временем становился более уверенным и жестким. Он ввел систему штрафов за опоздания, удаления, появления в публичном месте после 23:00 или просто плохую работу на тренировках.

Для большинства команды это был лучший опыт в жизни — например, для докатившегося до Индии Димаса Дельгадо:

Соперники тоже это понимали. Есть легенда, что уже в первом матче Гвардиолы бухгалтер "Премии" Энрике Пимпинелья в разговоре с массажистом "Барсы" Хауме Лангой предсказал: "Уже скоро этот ребенок будет тренером основы".

Когда же "Барса-Б" выиграла 19 из 21 домашнего матча и поднялась в классе, эта мысль проникла и в Совет директоров каталонцев тоже.

Лапорта пришел к Пепу и начал издалека, словно проверял его реакцию.

