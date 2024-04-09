Родри о предстоящей встрече с Реалом: они могут иметь небольшое преимущество, поскольку отдыхали они немного дольше

"Манчестер Сити" и "Реал" сегодня будут играть в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Это будет их пятое противостояние в раунде плей-офф (каждая из команд дважды проходила друг друга). Полузащитник горожан Родри накануне матча в Мадриде заявил, что нынешние игры с "Реалом" будут выглядеть иначе, чем прошлогодние.

"Это другой Мадрид, потому что у них больше ресурсов. Ничего не будет продано, есть еще ответный матч. Мы не можем сосредотачиваться только на одном игроке [Беллингеме]. Прошлогодний опыт не имеет большой ценности. В этом году все будет иначе. Мы находимся в одном из лучших моментов сезона. Мы очень хорошо знаем друг друга", - говорит Родри. "Это может быть небольшим преимуществом для них, но мы увидим завтра. Мы не беспокоимся об этом [насчет больше дней отдыха у "Реала"]."

Напомним, что матч между сливочными и "Манчестером Сити" состоится 9 апреля в 22:00 по киевскому времени.