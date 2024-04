ИГИЛ угрожает организовать теракты на матчах 1/4 финала ЛЧ

Исламское государство заявило о своих планах организовать теракты на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов на этой неделе, сообщает издание Marca.

По информации источника, сегодня состоится официальное заседание правительственной комиссии Испании по поводу введения дополнительных мер безопасности.

В сети также получила распространение картинка, взятая из сообщений террористической организации. На ней опубликовано изображение с вооруженным человеком и названиями стадионов, на которых будут проходить четвертьфинальные игры самого престижного турнира Европы. На ней также есть надпись: "Убить их всех".

Дата проведения матчей осталась прежней. 9 апреля "Реал" примет "Манчестер Сити", а "Арсенал" - с "Баварией". На следующий день "Атлетико" сыграет дома с "Боруссией", "ПСЖ" — с "Барселоной".

