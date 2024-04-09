Индзаги - о вылете в 1/8 ЛЧ от Атлетико: Я ни о чём не жалею

Наставник миланского "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал вылет своей команды с текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

"Мы должны посмотреть на путь, по которому мы прошли. Нам надо гордиться тем прогрессом, которого мы достигли в Европе за последние три года.

В прошлом сезоне мы заслуженно вышли в финал, а в этом сезоне вылетели после серии пенальти. Мы должны были забивать еще один гол на "Сан-Сиро". Но я ни о чем не жалею, таков футбол", - цитирует Индзаги Inter News.