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Индзаги - о вылете в 1/8 ЛЧ от Атлетико: Я ни о чём не жалею
Коуч "нерадзурри" вспомнил недавнее поражение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник миланского "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал вылет своей команды с текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
"Мы должны посмотреть на путь, по которому мы прошли. Нам надо гордиться тем прогрессом, которого мы достигли в Европе за последние три года.
В прошлом сезоне мы заслуженно вышли в финал, а в этом сезоне вылетели после серии пенальти. Мы должны были забивать еще один гол на "Сан-Сиро". Но я ни о чем не жалею, таков футбол", - цитирует Индзаги Inter News.
Напомним, "Интер"не смог преодолеть барьер 1/8 финала в виде мадридского "Атлетико", уступив в ответном поединке в серии пенальти со счётом 2:3.
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