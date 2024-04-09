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Индзаги - о вылете в 1/8 ЛЧ от Атлетико: Я ни о чём не жалею

Лига Чемпионов

Коуч "нерадзурри" вспомнил недавнее поражение

Индзаги - о вылете в 1/8 ЛЧ от Атлетико: Я ни о чём не жалею

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник миланского "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал вылет своей команды с текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

"Мы должны посмотреть на путь, по которому мы прошли. Нам надо гордиться тем прогрессом, которого мы достигли в Европе за последние три года.

В прошлом сезоне мы заслуженно вышли в финал, а в этом сезоне вылетели после серии пенальти. Мы должны были забивать еще один гол на "Сан-Сиро". Но я ни о чем не жалею, таков футбол", - цитирует Индзаги Inter News.

Напомним, "Интер"не смог преодолеть барьер 1/8 финала в виде мадридского "Атлетико", уступив в ответном поединке в серии пенальти со счётом 2:3.

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Источник:
Inter News
Опубликовал: Александр Бураков
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