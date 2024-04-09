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Арсенал - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Арсенал - Бавария: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.04.2024 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Zac Goodwin/PA Images
Харри Кейн вернётся в родной Лондон, чтобы противостоять своим извечным врагам из "Арсенала" уже в составе "Баварии". Для "канониров" это первый четвертьфинал за 14 лет, но их форма в нынешнем сезоне выглядит куда предпочтительнее. Так что фаворита в паре предсказать трудно.
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Лига Чемпионов, 1/4 финала. 1-я игра
9 апреля. Лондон, Эмирейтс
"Арсенал" – "Бавария" 22:00
Трансляция – Megogo
Трансляція матчу Арсенал - БаваріяСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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