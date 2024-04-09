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ПСЖ - Барселона: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Сколько дали правильных ответов?
Getty Images / Global Images Ukraine
10 апреля в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов 2023/24 пройдет две игры. В одной из них в Париже встретятся действующие чемпионы Франции и Испании – "ПСЖ" и "Барселона" соответственно.
Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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