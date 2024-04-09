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Лидер обороны Баварии пропустит ответный матч в ЛЧ против Арсенала

Лига Чемпионов
Обновлено

Игрок дисквалифицирован

Лидер обороны Баварии пропустит ответный матч в ЛЧ против Арсенала

Фото: Bavarian Football Works

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Защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис пропустит ответный матч четвертьфинала Лиги Чемпионов против "Арсенала".

Сегодня, 9 апреля, на выездной игре ЛЧ футболист получил горчичник на 10-й минуте поединка за фол против вингера "Арсенала" Букайо Сака.

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Дэвиса дисквалифицируют на ответный матч из-за перебора желтых карточек.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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