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Лидер обороны Баварии пропустит ответный матч в ЛЧ против Арсенала
Игрок дисквалифицирован
Фото: Bavarian Football Works
Защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис пропустит ответный матч четвертьфинала Лиги Чемпионов против "Арсенала".
Сегодня, 9 апреля, на выездной игре ЛЧ футболист получил горчичник на 10-й минуте поединка за фол против вингера "Арсенала" Букайо Сака.
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Дэвиса дисквалифицируют на ответный матч из-за перебора желтых карточек.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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