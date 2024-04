ЛЧ. Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3. Праздник безумия и эстетики на Сантьяго Бернабеу

Перед одним из главных матчей этого сезона Пеп Гвардиола уже держался за голову в поисках быстрого решения проблемы отсутствия Кевина Де Брюйне. Бельгиец пожаловался на свое самочувствие накануне матча против мадридского "Реала", поэтому остался на скамейке запасных, поставив свою команду в не очень комфортное положение. Наверное, лучший футболист команды на данную минуту выйти со старта не смог.

Что касается Карло Анчелотти, то у него внезапных проблем не было и ко всем потенциальным проблемам он был готов. Казалось, что и его команда была максимально готовой к этому матчу, правда на первых минутах весь мир в этом усомнился. Уже на первой минуте Орельен Тчуамени сбил Джека Грилиша и получил желтую карточку, которая для него означала, что в Манчестере через неделю он уже не сыграет. А дальше на авансцену вышел Андрей Лунин: сначала украинец решил не ставить массированную стенку перед штрафным ударом, поскольку рассчитывал на подачу с этого стандарта, а когда Бернарду Силва все же пробил, то Андрей не успел накрыть тот удар. Таким образом "горожане" сильно шокировали хозяев поля.

Впоследствии команда Гвардиолы полетела забивать еще, неплохой прессинг и постоянное давление на ворота "сливочных" мог закончиться катастрофически, впрочем Исправлять моральный дух команды и местных трибун побежал Эдуардо Камавинга: француз пробежал по центру вместе с Грилишем, который лишь сопровождал своего оппонента, и пробил по воротам. Рикошет от Рубена Диаша полностью дезориентировал Штефана Ортегу и круглый оказался в сетке ворот.

Если кто-то подумал, что этот гол все-таки случайность, то через 2 минуты Андрей Лунин начал классную контратаку, по итогам которой Винисиус Жуниор отправил в забег по флангу Родриго и бразилец, выйдя на ударную позицию, немного неудачно пробил, но снова рикошет сыграл в пользу хозяев поля и это уже 2:1. Именно скорость Винисиуса и Родриго играли ключевую роль в создании атак мадридцев, отсутствие в составе "Сити" травмированного Кайла Уокера сильно на это повлияли. Аканджи за Родриго не успевал, впрочем если бы на фланге был именно Кайл, все могло бы сложиться по-другому.

Впрочем, принижать заслуги "сливочных" мы точно не собираемся, Карло Анчелотти выбрал оптимальную тактику на эту игру, его команда не спешила лететь в позиционные атаки, они приглашали своего соперника к таким атакам, а сами лишь пользовались ошибками и потерями, чтобы оформлять молниеносную контратаку. И это работало куда эффективнее, чем все попытки "горожан" держать мяч под контролем и что-то придумывать. Возможно, эффективность этого подхода к игре была бы куда выше, если бы на поле был Кевин Де Брюйне, но без бельгийца магии не получилось.

Кроме того, одного из главных нападающих мирового футбола в лице Эрлинга Холанда просто беспощадно сожрали. Ликвидатором выступил невероятный Антонио Рюдигер, немецкий защитник выиграл чуть ли не все личные единоборства с норвежцем и это выглядело впечатляюще. Эрлингу было очень сложно найти себя на поле и как-то предложить партнерам по команде. Так или иначе, а счет до перерыва не изменился, мадридцы ведут 2:1 и все выглядело максимально комфортно для королевского клуба: они могли и в дальнейшем пользоваться пространством для контратак. Команда Гвардиолы предоставляла немало квадратных метров своему сопернику.

В начале второго тайма соотношение остроты созданных моментов особо не изменилось: контратакующие уколы от Винисиуса и Родриго выглядели очень остро, впрочем, не во всех эпизодах бразильцам хватало точности. "Горожане" выглядели растерянными во время этих быстрых атак. А позиционные наступления гостей читались максимально легко, по крайней мере до 66-й минуты. Филу Фодену хватило буквально одного момента, когда за ним не уследили ни Камавинга, ни Рюдигер. Полузащитник мастерски пробил из-за пределов штрафной точно в девятку, на этот раз Лунина обвинить невозможно, такие удары не берутся и это 2:2 на "Сантьяго Бернабеу".

Впоследствии у Андрея Лунина произошло дежавю. Опять удар, который просто невозможно вытащить: на этот раз Грилиш прошел по флангу и отдал назад на Йошко Гвардиола, который первым касанием пробросил себе ближе в центр, а вторым пробил в дальний угол ворот. Опять не успели накрыть своего соперника "сливочные" и позволили нанести удар с опасной позиции, в частности накрывать этот выстрел мог Тони Кроос, но немец не успел. 2:3 Это первый гол хорвата в футболке "Манчестер Сити", он выбрал для этого просто идеальный момент.

Впрочем давайте не забывать на каком стадионе мы находимся и кто является соперником "Манчестер Сити". Неужели кто-то действительно думал, что Мадрид просто опустит руки? Вышел на поле Лука Модрич, он разогнал атаку и отдал пас на Винисиуса Жуниора, который увидел забегание от Вальверде и подал, у уругваец в касание выполнил невероятно точный и какой же красивый удар в касание. Ортега даже не шелохнулся, такое не берется и это сумасшедшие 3:3!

К концу матча, наверное, чуточку опаснее выглядели хозяева поля, которые хотели вырвать победу, но чего-то особенного мы больше не увидели. Нам и так достаточно того, что происходило минувшие полтора часа. Андрей Лунин после своей ошибки провел хороший матч, а следующие два пропущенных гола точно не на его совести.

Это был первый акт настоящего футбольного рок-спектакля. Продолжение через неделю в Манчестере. Show must go on!

Лига Чемпионов, 1/4 финала, первый матч

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

"Реал Мадрид" — "Манчестер Сити" 3:3

Голы: Диаш (12, автогол), Родриго (14), Вальверде (79) — Силва (2), Фоден (66), Гвардиол (71)

"Реал": Лунин — Карвахаль, Тчуамени, Рюдигер, Менди — Вальверде, Кроос (Модрич, 71), Камавинга — Беллингем — Винисиус (Хоселу, 86), Родриго (Диас, 71)

"Манчестер Сити": Ортега — Стоунз, Аканджи, Диаш, Гвардиол — Родри, Ковачич — Силва, Фоден (Альварес, 87), Грилиш — Холанд

Предупреждения: Тчуамени (1), Карвахаль (81) — Аканджи (37), Силва (88)