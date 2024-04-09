Лига Чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч

Арсенал, Эмирейтс

Арсенал – Бавария 2:2

Голы: Сака 12, Троссард 76 – Гнабри 18, Кейн 32 (п)

Стартовый план "Баварии" чётко дал понять, с какой задачей команда Томаса Тухеля приехала в Лондон. Отсутствие прессинга и компактный средний блок, двойная роль Гнабри, который отрабатывал 5-м защитником в линии без мяча в попытке сдержать фланг Сака. И фактический отказ от билд-апа, который выражался в регулярных выносах Дайера и далёких ударов Нойера от ворота. Мюнхенцы приехали нейтрализовать "Арсенал" и терпеливо выжидать ошибок хозяев.

В ответ "Арсенал" вышел с Хавертцом в атаке (Жезус не был готов выйти с первых минут), Жоржиньо в центре поля (под контроль) и без Зинченко слева в защите – Артета побоялся оставлять украинца на растерзание Лероя Сане. "Канониры" с первых минут захватили контроль над мячом и территорией, мощным персональным прессингом без мяча вынуждали "Баварию" выбивать вперёд под давлением (не боялись даже эпизодически оставлять медлительного Жоржиньо на вертлявого Мусиалу).

Иронично, что обе перестраховки тренеров дали свой уже в первом тайме. С первых минут Сака и Эдегор в фирменной манере терзали левый фланг гостей. А подключения Гнабри эпизодически мешали, хотя и оставлять Дэвиса одного против Сака, который уже на 9-й минуте посадил его на карточку, тоже было нельзя. На 12-й минуте Альфонсо в голевом эпизоде хозяев сначала не смог вовремя выбить мяч, а после потерял Сака, который обводящим ударом положил мяч в дальний угол.

Через ещё пару минут Гнабри побежал назад за Уайтом, чем разрушил офсайдную ловушку. А затем выбил мяч прямо на Бена, который с метров 10 оказался перед вратарём прямо по центру. Забей англичанин в это эпизоде, Гнабри бы уничтожили. Но Уайт в панике зарядил прямо в Нойера. А буквально в ответной атаке Серж уже сравнял счёт, наказав соперника за грубую ошибку.

Простой вынос Мусиалы вперёд закончился провалом. Габриэль остался без варианта отдать назад, ведь Райя без причины выдернулся с ворот. В итоге бразилец под давлением Кейна неудачно отдал Киверу, пас на которого перехватил Сане. Лерой роскошно отрезал Райса пасом на ход Горецке, тот в 2 касания вывел Гнабри 1 на 1, а тот пробил в домик Райе.

Не спас Кивер и в середине тайма, когда "Бавария" выскочила в контратаку через Сане. Это был простой вынос Дайера 50/50, но Лерой разобрался так, словно накануне игры ему вручили Золотой мяча. При развороте прокинул поляку между ног, после чего убежал и от Кивера, и проскочил мимо подкатов Жоржиньо и Габриэля, наткнувшись на фол Салибы. Пенальти, Кейн, 15-й гол в ворота "Арсенала" от легенды "Тоттенхэма" издевательски лёгким ударом в противоход.

Получив два мяча на ровном месте, "Арсенал" пошёл отыгрываться после перерыва. Сразу же был брошен в бой Зинченко – Сане 1 в 1 всё равно никто не сдержит, зато будет контроль в центре поля. На старте "Арсенал" взвинтил темп, но это скорее приводило к собственным ошибкам при построении атак, нежели к опасным моментам у ворот Нойера. При это "Бавария" продолжала надоедать в контратаках – то Горецка пробьёт с 20-метров, то после очередного сольника Сане неплохо приложится Гнабри.

Но всё изменилось после того, как Артета пошёл ва-банк: Жезус на Жоржиньо, Хавертц пошёл ниже, Троссард освежил игру вместо Мартинелли. По идее "Бавария" могла ещё чаще ловить соперника на контратаках после таких обнажающих замен. Но гости так прижались, что у свежего Комана даже не было возможностей проверить Зинченко 1 в 1. Плюс Гнабри получил травму и вместо него вышел Геррейру – чёткий сигнал от Тухеля, какая из задач Гнабри сегодня была в приоритете.

В итоге уже через 10 минут Жезус получил мяч между линий, гениально убрал на замахе Де Лигта, затем и Горецку, после чего выкатил на Троссарда, сравнявшего счёт. На время обе стороны успокоились, но несбалансированность в наполнении обоих составов породили не менее безумную концовку. В которой в конце основного времени Коман в контратаке неожиданно выскочил перед Салиба и пробил в штангу с нескольких метров. А на последних секундах Сака выскочил на вратаря и получил от Нойера по ногам, но пенальти арбитр назначить не решился.

2:2. Команда Артеты была лучше практически во всех компонентах игры, кроме психологического. Того хладнокровия, с которым "Бавария" наказала их за две единственные ошибки за игру, в их игре не было и близко. Потому в этой паре ничего не ясно. "Арсенал" заметно превосходил соперника в большинстве отрезков матча, но их незрелость для таких баталий ощущалась. И позволила команде Тухеля зацепиться за вполне благоприятный результат.

Арсенал: Райя – Уайт, Салиба, Габриэл, Кивер (Зинченко, 46) – Эдегор, Жоржиньо (Габриэл Жезус, 67), Райс – Сака, Хавертц (Парти, 86), Мартинелли (Троссард, 66)

Бавария: Нойер – Киммих, де Лигт, Дайер, Дэвис – Лаймер, Горецка – Сане (Коман, 66), Мусиала, Гнабри (Геррейру, 70) – Кейн