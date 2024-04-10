Атлетико – Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 10.04.2024

Лига чемпионов

1/4 финала, первый матч

10 апреля, 22:00. "Метрополитано" (Мадрид)

Главный арбитр: Марк Гуида (Италия)

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Вполне возможно, что обе команды в следующем сезоне могут не сыграть в Лиге чемпионов. В текущем розыгрыше, несмотря на все проблемы, они дошли до восьмерки сильнейших. Сегодня они встретятся в мадридском матче.

Среди всех четвертьфинальных пар эта – менее именитая. Команды достаточно кризисно выступают во внутренних чемпионатах, со скрипом они прошли и в четвертьфинал. Но кто-то из них все-таки попадет и в 1/2 финала.

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Новости Атлетико (Мадрид, Испания)

В прошлом матче "матрасники" приехали в гости к "Вильярреалу". Вышел напряженный поединок, который удалось выиграть на 87 минуте. Эта победа позволила подопечным Симеона вернуться в зону Лиги чемпионов, ведь перед предыдущим туром Ла Лиги они находились на пятом месте. "Атлетико" борется с "Атлетиком" за эту четвертую позицию. Другие команды, на третьей и шестой ступенях, практически одинаково оторвались от этой двойки в обе стороны.

"Матрасники" возлагают надежду именно на этот матч. На “Зигнале Идуна Парк” должно быть значительно труднее (хотя “Штутгарт” так не считает). В 1/8 финала Лиги чемпионов выездной поединок мадридцы проиграли "Интеру" 0:1. Хотя вполне могли и быть разгромленными. А вот на "Метрполитано" не только удалось одержать волевую победу, но и выиграть в серии пенальти. Классический Симеонe.

Кадры хозяев

Аргентинский наставник не может сегодня рассчитывать на двух ключевых футболистов: нападающий Депай и защитник Эрмосо сегодня не сыграют из-за травм. Также в лазарете находятся Витоло и Лемар. Однако в последнее время они просто числятся в команде.

Новости Боруссии (Дортмунд, Германия)

"Шмели" в матче на выходных играли против теоретического конкурента за зону Лиги чемпионов, но уступили ему. Матч на “Вестфаленштадионе” начался красиво. Игроки вышли на поле с женщинами, игравшими в дебютном матче на этом стадионе 50 лет назад – арена праздновала юбилей. А вот подарить победу подопечные Терзича не смогли. "Боруссия" проиграла "Штутгарту" и переместилась на пятое место в турнирной таблице.

В 1/8 Лиги чемпионов, как и "Атлетико", "шмели" сыграли лучше дома, чем в гостях. Сначала они приехали в Эйндховен к ПСВ и расписали там результативную ничью 1:1. А вот дома удалось победить с комфортным счетом 2:0, пусть и не слишком уверенно. Тем не менее, "Боруссия" впервые за три года прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов. А вот в 1/2 финала дортмундцы не были с сезона 2012/2013 – тогда еще команду тренировал Клопп.

Кадры гостей

По серьезным потерям у Терзича только нападающий Мален. Он в этом сезоне – лучший бомбардир команды (13 голов в 33 матчах во всех турнирах). Также в лазарете Бенсебаини и Бамба, но они, скорее, игроки ротации.

Последние пять матчей Атлетико и Боруссии Дормунд

Последние пять встреч хозяев

01.04. Вильярреал – Атлетико 1:2 (Примера)

17.03. Атлетико – Барселона 0:3 (Примера)

13.03. Атлетико – Интер 2:1 (3:2 в с. п.) (ЛЧ)

09.03. Кадис – Атлетико 2:0 (Примера)

03.03. Атлетико – Бетис 2:1 (Примера)

Последние пять встреч гостей

06.04. Боруссия Д – Штутгарт 0:1 (Бундеслига)

30.03. Бавария – Боруссия Д 0:2 (Бундеслига)

17.03. Боруссия Д – Айнтрахт Франкфурт 3:1 (Бундеслига)

13.03. Боруссия Д – ПСВ 2:0 (ЛЧ)

09.03. Вердер – Боруссия Д 1:2 (Бундеслига)

Личные встречи между командами

06.11.2018. Атлетико – Боруссия Д 2:0 (ЛЧ)

24.10.2018. Боруссия Д – Атлетико 4:0 (ЛЧ)

30.10.1996. Боруссия Д – Атлетико 1:2 (ЛЧ)

16.10.1996. Атлетико – Боруссия Д 0:1 (ЛЧ)

Ставки и коэффициенты на матч Атлетико – Боруссия Дортмунд

Прогноз матча Атлетико – Боруссия Дортмунд от UA-Football

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Впервые команды встретятся не на групповом этапе Лиги чемпионов, а в играх на вылет. Здесь преимущество на стороне "матрасников" – они в этом более опытны, чем "шмели". А сегодня, тем более, именно мадридцы должны одерживать победу. Да, у команды Симеоне немало проблем, но сколько же их у подопечных Терзича... Прогноз: Победа "Атлетико".