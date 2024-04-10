Разве это не пенальти? В Баварии прокомментировали эпизод с детской ошибкой игроков Арсенала

На 67-й минуте первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Баварией" случился спорный эпизод.

При счёте 2-1 в пользу мюнхенцев шведский арбитр Гленн Нюберг дал свисток о возобновлении игры, после чего Давид Райя разыгрывает мяч в своей штрафной с Габриэлем. Однако бразильский центрбек допустил курьёзную ошибку - снова взял мяч в руки, чтобы разыграть его заново.

По окончании поединка (2:2) этот момент прокомментировали главный тренер "Баварии" Томас Тухель и спортивный директор немецкого клуба Макс Эберль.

"Судья допустил огромную ошибку, что не назначил пенальти за игру рукой. Знаю, что это была сумасшедшая ситуация. Они кладут мяч, судья свистит, а защитник берёт мяч руками. Что нас действительно злит, так это объяснения арбитра. Он сказал, что это детская ошибка и он не будет назначать пенальти за такое в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это ужаснейшее объяснение. Ошибка ребенка, ошибка взрослого, кого угодно – мы злимся, потому что было принято серьезное решение не в нашу пользу", - возмутился Тухель. "Итак, судья дает свисток, вратарь передает мяч защитнику, который берет его рукой. Это пенальти. А потом судья заявил, что не может назначать такой пенальти в четвертьфинале ЛЧ. Но извините - это не моя вина, не наша вина", - сказал Эберль.