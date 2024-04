Разве это не пенальти? В Баварии прокомментировали эпизод с детской ошибкой игроков Арсенала

На 67-й минуте первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Баварией" случился спорный эпизод.

При счёте 2-1 в пользу мюнхенцев шведский арбитр Гленн Нюберг дал свисток о возобновлении игры, после чего Давид Райя разыгрывает мяч в своей штрафной с Габриэлем. Однако бразильский центрбек допустил курьёзную ошибку - снова взял мяч в руки, чтобы разыграть его заново.

По окончании поединка (2:2) этот момент прокомментировали главный тренер "Баварии" Томас Тухель и спортивный директор немецкого клуба Макс Эберль.

