Артета: После выхода на поле Зинченко наша игра изменились

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что Александр Зинченко поспособствовал тому, что "канониры" смогли отыграться в домашней игре 1/4 Лиги чемпионов с "Баварией" (2:2).

Украинец в перерыве матча, при счете 2:1 в пользу "Баварии", заменил Якуба Кивьора. Второй гол в ворота гостей организовали Жезус и Троссард, которые тоже вышли на замену.

"Бесспорно, замены нам помогли. После появления Зинченко во втором тайме мы изменили некоторые вещи в нашей игре, затем мы выпустили Троссарда и Жезуса, и Парти в конце, потому что игра была немножко хаотичной. Все они существенно повлияли на игру. Наш подход к игре, инициативность, настроение – все это улучшилось". "Мы сделали несколько ошибок в матче с "Баварией", и нам надо воспринять и проанализировать этот опыт. В некоторых аспектах игры нам надо добавить, чтобы у нас был шанс победить в следующем матче", – отметил Артета.

Обозреватель The Standard Дэн Килпатрик соглашается с мнением Артеты относительно замен. В частности Александр Зинченко получил за игру семь баллов, в то время, как Кивьор – три. "Зинченко гораздо лучше справлялся с Сане, а затем Команом, и хорошо действовал с мячом. Он должен был начинать матч в старте", – пишет Килпатрик.