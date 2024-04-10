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Артета: После выхода на поле Зинченко наша игра изменились

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Главный тренер Арсенала похвалил украинца

Артета: После выхода на поле Зинченко наша игра изменились

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что Александр Зинченко поспособствовал тому, что "канониры" смогли отыграться в домашней игре 1/4 Лиги чемпионов с "Баварией" (2:2).

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Украинец в перерыве матча, при счете 2:1 в пользу "Баварии", заменил Якуба Кивьора. Второй гол в ворота гостей организовали Жезус и Троссард, которые тоже вышли на замену.

"Бесспорно, замены нам помогли. После появления Зинченко во втором тайме мы изменили некоторые вещи в нашей игре, затем мы выпустили Троссарда и Жезуса, и Парти в конце, потому что игра была немножко хаотичной. Все они существенно повлияли на игру. Наш подход к игре, инициативность, настроение – все это улучшилось".

"Мы сделали несколько ошибок в матче с "Баварией", и нам надо воспринять и проанализировать этот опыт. В некоторых аспектах игры нам надо добавить, чтобы у нас был шанс победить в следующем матче", – отметил Артета.

Обозреватель The Standard Дэн Килпатрик соглашается с мнением Артеты относительно замен. В частности Александр Зинченко получил за игру семь баллов, в то время, как Кивьор – три. "Зинченко гораздо лучше справлялся с Сане, а затем Команом, и хорошо действовал с мячом. Он должен был начинать матч в старте", – пишет Килпатрик.

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Источник:
Arsenal.com
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
10.04.2024 в 10:41
Це добре, що Зінченко підтверджує свій клас! Так не у всіх матчах це вдається, проте увійти у таке важке протистояння та отримати високу оцінку то багато чого варто!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
10.04.2024 в 10:41
Це добре, що Зінченко підтверджує свій клас! Так не у всіх матчах це вдається, проте увійти у таке важке протистояння та отримати високу оцінку то багато чого варто!
Ответить
0
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