Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти - о 3:3 с Ман Сити: Можем быть удовлетворены результатом, мы играли на пределе возможностей
Мнение наставника "сливочных" после результативного поединка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал результатом первого матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (3:3).
"Это была хорошо сбалансированная игра, обе команды действительно боролись на пределе возможностей. Как итог - упорная ничья. Пока мы давили на них, мы были в очень хорошей форме. Мы очень старались воспользоваться нашей способностью играть в футбол с быстрыми переходами.
Они рано забили, и, честно говоря, никто не мог ожидать, что они забьют оттуда (о голе Бернарду Силвы - прим.). Но мы отлично отреагировали, превосходно играли в течение 60 минут. Не думаю, что ранние голы как-то повлияли на нас и на наш менталитет.
Очевидно, нам хотелось обеспечить небольшое преимущество перед ответным матчем, но я думаю, что мы можем быть удовлетворены тем, что показали сегодня вечером. Мы навязали мощную борьбу, и если сделаем это снова в через неделю, тогда то сможем пройти дальше", - цитирует итальянца UEFA.
Популярное сейчас
- Зеленский: У нас есть план контрнаступления. Обязательного победим
- Ошибка Лунина и еще несколько шедевров. Реал - Манчестер Сити 3:3. Видео голов и обзор матча
- WhoScored и SofaScore оценили выступления Лунина и Зинченко в матчах Лиги Чемпионов
- Вопросы к Лунину. Реал пропустил от Ман Сити на старте поединка ЛЧ. ВИДЕО
- Красотка дня. Сексуальная девушка конкурента Зинченко восхищает фанатов мастерским исполнением тверка. ВИДЕО
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО