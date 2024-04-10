Анчелотти - о 3:3 с Ман Сити: Можем быть удовлетворены результатом, мы играли на пределе возможностей

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал результатом первого матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (3:3).

"Это была хорошо сбалансированная игра, обе команды действительно боролись на пределе возможностей. Как итог - упорная ничья. Пока мы давили на них, мы были в очень хорошей форме. Мы очень старались воспользоваться нашей способностью играть в футбол с быстрыми переходами.

Они рано забили, и, честно говоря, никто не мог ожидать, что они забьют оттуда (о голе Бернарду Силвы - прим.). Но мы отлично отреагировали, превосходно играли в течение 60 минут. Не думаю, что ранние голы как-то повлияли на нас и на наш менталитет.

Очевидно, нам хотелось обеспечить небольшое преимущество перед ответным матчем, но я думаю, что мы можем быть удовлетворены тем, что показали сегодня вечером. Мы навязали мощную борьбу, и если сделаем это снова в через неделю, тогда то сможем пройти дальше", - цитирует итальянца UEFA.