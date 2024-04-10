  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Анчелотти - о 3:3 с Ман Сити: Можем быть удовлетворены результатом, мы играли на пределе возможностей
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти - о 3:3 с Ман Сити: Можем быть удовлетворены результатом, мы играли на пределе возможностей

Лига Чемпионов

Мнение наставника "сливочных" после результативного поединка

Анчелотти - о 3:3 с Ман Сити: Можем быть удовлетворены результатом, мы играли на пределе возможностей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал результатом первого матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (3:3).

"Это была хорошо сбалансированная игра, обе команды действительно боролись на пределе возможностей. Как итог - упорная ничья. Пока мы давили на них, мы были в очень хорошей форме. Мы очень старались воспользоваться нашей способностью играть в футбол с быстрыми переходами.

Они рано забили, и, честно говоря, никто не мог ожидать, что они забьют оттуда (о голе Бернарду Силвы - прим.). Но мы отлично отреагировали, превосходно играли в течение 60 минут. Не думаю, что ранние голы как-то повлияли на нас и на наш менталитет.

Очевидно, нам хотелось обеспечить небольшое преимущество перед ответным матчем, но я думаю, что мы можем быть удовлетворены тем, что показали сегодня вечером. Мы навязали мощную борьбу, и если сделаем это снова в через неделю, тогда то сможем пройти дальше", - цитирует итальянца UEFA.

По теме
yellow-arrow
Тухель - о 2:2 с Арсеналом: Бавария могла побеждать. Мы упустили хороший момент в концовке
yellow-arrow
Терзич о предстоящей игре с Атлетико: это будет тяжелая игра как физически, так и психологически
yellow-arrow
ПСЖ - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости