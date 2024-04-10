  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Нефартовый соперник? Холанд не отличился ни одним результативным действием в трёх матчах с Реалом
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нефартовый соперник? Холанд не отличился ни одним результативным действием в трёх матчах с Реалом

Лига Чемпионов

Эрлингу явно не нравится играть с мадридцами

Нефартовый соперник? Холанд не отличился ни одним результативным действием в трёх матчах с Реалом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд не оформил ни одно результативное действие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" (3:3).

Для норвежского форварда это уже третий поединок против "сливочных", в котором он не сумел записать на свой счёт голы и результативные передачи.

Напомним, в прошлом сезоне Холанд принял участие обеих играх 1/2 финала ЛЧ с "Реалом" (1:1, 4:0).

Нефартовый соперник? Холанд не отличился ни одним результативным действием в трёх матчах с Реалом - изображение 1

По теме
yellow-arrow
Фоден о ничьей с Реалом: для болельщиков это, наверное, один из лучших матчей, которые они могли видеть
yellow-arrow
Морган - о падении Сака в штрафной Баварии: Это пенальти. Точка
yellow-arrow
Атлетико - Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити статистика Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости