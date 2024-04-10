Нефартовый соперник? Холанд не отличился ни одним результативным действием в трёх матчах с Реалом

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд не оформил ни одно результативное действие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" (3:3).

Для норвежского форварда это уже третий поединок против "сливочных", в котором он не сумел записать на свой счёт голы и результативные передачи.

Напомним, в прошлом сезоне Холанд принял участие обеих играх 1/2 финала ЛЧ с "Реалом" (1:1, 4:0).



