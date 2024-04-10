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Нефартовый соперник? Холанд не отличился ни одним результативным действием в трёх матчах с Реалом
Эрлингу явно не нравится играть с мадридцами
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд не оформил ни одно результативное действие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" (3:3).
Для норвежского форварда это уже третий поединок против "сливочных", в котором он не сумел записать на свой счёт голы и результативные передачи.
Напомним, в прошлом сезоне Холанд принял участие обеих играх 1/2 финала ЛЧ с "Реалом" (1:1, 4:0).
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Источник:Transfermarkt
Опубликовал: Александр Бураков
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